Nahlédněte do seznamu, kam si Windows tajně zapisuje každou stránku, kterou navštívíte. Prohlížeč s tím nemá nic společného

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Notebook, Windows

Notebook, Windows

Zdroj: Picryl
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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