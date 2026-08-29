Rodina Kopeckého: Dcera po něm zdědila psychické obtíže, živila se jako uklízečka. Vnuk skončil ve vězení

Veřejnost si při tom datu vybaví Kopeckého jako génia komediálního načasování, muže s nezaměnitelným hlasem a ironickým pohledem. Za kulisami legendy ale zůstává rodinný příběh, který se čte mnohem hůř než jakýkoli scénář. Dcera Barbora otevřeně popsala vlastní deprese a psychiatrickou léčbu,
vystřídala řadu manuálních profesí a skončila v invalidním důchodu. Její syn Martin, Kopeckého vnuk, prošel vězením. Nejde o tři izolované skandální epizody. Jde o dlouhodobě narušenou rodinnou linii, v níž se psychická zátěž, citová distance a tlak slavného jména potkávaly přes generace. Otec, který se bál o dceru, ale neuměl být tátou
Barbora Vencourová, rozená Kopecká, v rozhovoru pro
Aha! v roce 2010 popsala dětství, které se od představy privilegovaného života dcery hvězdy zásadně lišilo. Fakticky ji vychovávala babička. Kopecký podle ní „děti nebavily“, neuměl to s nimi, a když se o výchovu pokoušel, měla podobu kontroly: úkoly o prázdninách, přednášky před kamarádkami, drezúra místo blízkosti. Kamarádi k nim přestali jezdit. V osmnácti se Barbora odstěhovala a brzy se vdala.
Poslední manželka Jana Kopecká obraz doplnila o druhou stranu: Miloš rodinu materiálně zajišťoval, doma se podle ní choval výborně a potřeboval zázemí. Jenže
paralelně žil nevěrami a dceru držel na krátkém vodítku. Chtěl z ní intelektuálku. Barboru táhli koně. Výsledkem nebyl kompromis, ale únik.
A pak tu byla ještě jedna vrstva, o které se mluvilo málo. Kopecký trpěl bipolární poruchou a aktivně se psychiatrů ptal, zda je jeho nemoc dědičná. Věděl, co nemoc udělala jemu. Bál se, co udělá dál.
Deprese, hospitalizace a práce, které nikdo nečekal
Barbora v témže rozhovoru mluvila o depresích, stavech úzkosti, dezorientaci a psychiatrické hospitalizaci. Brala léky. Jana Kopecká o rok později použila termín „maniodeprese“ a zmínila plný invalidní důchod. Přesnější je formulace, kterou nabízí současná psychiatrie: nešlo o jednoduché „zdědění“ nemoci jako barvy očí. Podle
NIMH je bipolární porucha multifaktoriální, tedy kombinace genetických vlivů a spouštěčů prostředí. Švédská registrová studie z roku 2024 ale ukazuje, že děti rodičů s touto diagnózou mají do osmnácti let jedenáctinásobně vyšší riziko, že se u nich bipolární porucha rozvine. Rodinná zátěž tedy není determinismus, ale statisticky je reálná.
Barbora vystřídala práci cvičitelky ve fitness centru, kurz modeláže nehtů, kancelářskou pozici, úklid i práci u koní. Sama jako důvody
uváděla strach ze zodpovědnosti, slabé pracovní sebevědomí, nulové jazykové a počítačové kompetence a zdravotní problémy se zády. Úklid nebyl pád na dno, byl jednou zastávkou v sérii prací, které dcera slavného herce brala, protože jiné brát nedokázala. Podporoval ji bývalý manžel. V těžkých chvílích chodila za matkou. Vnuk před soudem: od sedmnácti let v konfliktu se zákonem
Martinova kriminální linka nezačíná až spektakulárním vězením. Soudní rekapitulace, kterou v roce 2018
zveřejnil iDNES.cz, vrací jeho první konflikt se zákonem už do sedmnácti let. Nejlépe doložený výkon trestu se váže k září 2008: krádež zboží za necelých šest tisíc korun. Dostal podmínku. Porušil ji jízdou přes zákaz řízení. Podmínka byla přeměněna na osm měsíců nepodmíněně.
Pozdější soudní záznamy přidávají další krádeže v roce 2016 a opakované řízení bez oprávnění. V roce 2018 stanul Martin u soudu znovu, tentokrát kvůli ublížení na zdraví, a
byl zproštěn obžaloby s odůvodněním nutné obrany. To je poslední veřejně dohledatelná stopa. Co dělá dnes, spolehlivé otevřené zdroje neříkají. Když se novináři v roce 2011 ptali Barbory na synovo vězení, reagovala jednou větou: „To se může stát každému.“ Víc říct odmítla. Přímou reakci Jany Kopecké na vnukovo uvěznění se nám veřejně dohledat nepodařilo.
VIDEO Tři generace, jeden vzorec
Pokušení napsat o „prokleté rodině“ je silné. Přesnější je ale podívat se na to, co se v rodinné linii skutečně opakovalo. U Miloše Kopeckého je doložená bipolární porucha. Jeho první dcera Jana spáchala sebevraždu. Barbora mluví o vlastních depresích a hospitalizaci. Vnuk Martin má soudně doloženou kriminální minulost.
Nejde o kletbu. Jde o kumulaci: geneticky zvýšené psychiatrické riziko, emočně rozbitá rodinná dynamika, absence citové blízkosti mezi otcem a dcerou, a k tomu tlak veřejné identity, která z každého osobního selhání dělá mediální příběh. Barbora v bilančním rozhovoru pro iDNES v roce 2022 o otci mluvila s odstupem i pokorou. Stále ale žije spíše v soukromí, daleko od reflektorů, které provázely jejího otce.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Eva Smejkalová