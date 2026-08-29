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Rodina Kopeckého: Dcera po něm zdědila psychické obtíže, živila se jako uklízečka. Vnuk skončil ve vězení

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22. srpna uplynulo 104 let od narození jednoho z nejslavnějších českých herců. Jaký je osud jeho rodiny?
Rodina Kopeckého: Dcera po něm zdědila psychické obtíže, živila se jako uklízečka. Vnuk skončil ve vězení

Rodina Kopeckého: Dcera po něm zdědila psychické obtíže, živila se jako uklízečka. Vnuk skončil ve vězení

Zdroj: DanielaLCh / Creative Commons / CC BY-SA 3.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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