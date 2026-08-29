Plněné zelné listy s masovou směsí: Šťavnatý český recept na způsob plněných paprik

Zelné listy dělávala ještě moje babička, později maminka a já jsem si je oblíbila snad okamžitě. Připravuju je s , mletým masem poloměkkou rýží a rajčatovou šťávou, zcela podobně jako . V hrnci se pak pomalu dusí, mezi vrstvy přidávám cibuli a houby. Právě tyhle drobnosti jim dají plnější chuť. Není to jídlo na pět minut, to je jasné. Jenže ta práce se vrátí hned při prvním rozkrojení. plněnou papriku
Každá rodina dělá plněné zelné listy trochu jinak, a přesto jde pořád o totéž jídlo. Někde jim říkají
, jinde golubce, objevuje se i sarma, plněná kapusta nebo maďarské töltött káposztav. U nás jednoduše holubky plněné zelné listy. Základ zůstává stejný: měkký zelný list, uvnitř masovo-rýžová náplň a pomalé dušení, aby se chutě spojily a závitky držely tvar.
Vyplatí se nepodcenit dvě věci. Listy musí být opravdu měkké, aby šly zabalit bez praskání, a rýže má být jen zpola uvařená, ne hotová do posledního zrnka. V hrnci pak ještě dojde a náplň zůstane šťavnatá.
Můj tip: Pokud máte po ruce sušené houby, přidejte pár kousků klidně i mezi vrstvy nebo do omáčky. Není jich potřeba mnoho, ale rozdíl udělají přesně ten typický, lehce zemitý. Recept na poctivé plněné zelné listy aneb holubky
Doba přípravy: 35 minut Doba dušení: 70 – 90 minut Počet porcí: 5 – 6 porcí Ingredience pro přípravu 1 menší hlávka bílého zelí 500 g mletého vepřového masa nebo směsi vepřového a hovězího 150 g rýže 2 cibule 2 lžíce sójové omáčky 250 g žampionů nebo hrsti předem namočených sušených hub 500 ml rajčatové passaty nebo rajčatové šťávy 1 lžíce rajčatového protlaku 2 stroužky česneku 1 lžička mleté sladké papriky 1 lžička koření na mleté maso 1 lžička cukru 2 lžíce oleje nebo sádla sůl a čerstvě mletý pepř podle chuti Postup přípravy plněných zelných listů mletým masem
1. Očistěte
hlávku zelí a vložte ji do velkého hrnce s horkou osolenou vodou. Jakmile listy začnou povolovat, tedy asi po 45 sekundách až 1 minutě, opatrně je oddělujte po jednom. Pak je odložte stranou a z každého seřízněte silnou část košťálu.
2.
Rýži uvařte jen do poloměkka. Podle typu to bývá zhruba 8 minut. Potom ji sceďte a nechte krátce vychladnout.
3. Jednu
cibuli nakrájejte najemno a osmahněte ji na lžíci tuku dozlatova. Lehká opečená chuť dělá u této náplně víc, než se na první pohled zdá.
4. V míse smíchejte
mleté maso, poloměkkou rýži, opečenou cibuli, sójovou omáčku, mletou papriku, koření na mleté maso, trochu soli a pepře. Pokud chcete, přidejte i jeden prolisovaný stroužek česneku. Náplň promíchejte rukou, aby se dobře spojila. Připravte si pracovní plochu
Holubky z měkkého zelí: Z trouby se šťavnatou náplní a poctivou chutí
5. Na každý
zelný list dejte porci náplně a zabalte ji podobně jako menší závitek nebo buchtičku: nejdřív přehněte boky dovnitř a pak zarolujte. Závitky skládejte spojem dolů.
6. Druhou
cibuli nakrájejte na půlkolečka a houby na plátky. Do širšího hrnce dejte trochu tuku a na dno rozprostřete část cibule a část hub. Je to starý, jednoduchý postup, ale funguje dobře: závitky se nepřichytí a omáčka má od začátku lepší základ.
7. Na cibuli s houbami vyskládejte první vrstvu
zelních závitků. Posypte je částí zbylých hub, případně trochou cibule, a pokračujte další vrstvou. Když nějaké menší listy zbudou, můžete jimi vyložit mezery. Foto: Cooky.cz, Naplněné zelní listy ukládáme vedle sebe do pekáče
8. V misce rozmíchejte
rajčatovou passatu s rajčatovým protlakem, cukrem, zbytkem sójové omáčky, pepřem a prolisovaným česnekem. Omáčku nalijte na závitky. Tekutina by měla sahat přibližně do tří čtvrtin výšky závitků, ne je celé zakrýt.
9. Hrnec přiklopte a přiveďte k mírnému varu. Pak stáhněte plamen opravdu na minimum a duste velmi zvolna
70 až 90 minut. Cílem je, aby se vše jen lehce prohřívalo a závitky zůstaly pevné.
10. Během dušení hrncem jen jemně zatřeste. Závitky zbytečně nemíchejte vařečkou. Zelné listy po změknutí křehnou a mohly by se roztrhnout.
11. Hotové
plněné zelní listy nechte po vypnutí ještě 10 minut dojít pod pokličkou. Podávejte je s trochou omáčky z hrnce, s chlebem, vařenými bramborami nebo jen tak. V lednici vydrží bez potíží do druhého dne a chuť bývá ještě plnější. Foto: Cooky.cz, Hotové podáváme s trochou omáčky a s přílohou. Ještě pár rad na závěr k plněným zelním listům Pokud jsou zelné listy malé nebo potrhané, překryjte dva přes sebe. Závitek pak drží lépe a nic nevytéká. Do náplně můžete místo čistě vepřového použít i směs vepřového a hovězího masa. Chuť bude výraznější. Když chcete jemnější omáčku, přidejte ke konci dušení dvě lžíce zakysané smetany až na talíři, ne přímo do hrnce. Když mi zbyde trochu náplně a listy už dojdou, udělám z ní malé kuličky a vložím je vedle závitků do omáčky. Nic nepřijde nazmar a druhý den se hodí třeba k bramborové kaši.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková