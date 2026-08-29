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Plněné zelné listy s masovou směsí: Šťavnatý český recept na způsob plněných paprik

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Když chci uvařit něco poctivého, co zasytí a druhý den chutná snad ještě líp, přijdou na řadu plněné zelní listy. U nás doma je dělám s mletým masem, poloměkkou rýží a rajčatovou šťávou, pomalu je dusím v hrnci a mezi vrstvy dávám cibuli a houby, protože právě to jim dodá plnější chuť.
Obrázek k receptu s názvem Znáte zelní listy plněné masovou směsí, podobné plněné paprice, jen s trochu jinou chutí: další česká lahůdka

Obrázek k receptu s názvem Znáte zelní listy plněné masovou směsí, podobné plněné paprice, jen s trochu jinou chutí: další česká lahůdka

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept a názvem Znáte zelní listy plněné masovou směsí, podobné plněné paprice, jen s trochu jinou chutí: další česká lahůdka
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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