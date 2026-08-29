Recidivista se po propuštění z vězení vrátil ke krádežím, v Jihlavě vzal legoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Recidivista se po propuštění z vězení vrátil ke krádežím, v Jihlavě vzal lego
Technoparty Kikimora Kalbah III v Meziříčku byla původně plánovaná na víkend, nakonec trvala šest dnů....
Své možnosti v oblasti moderní diagnostiky rozšiřuje Nemocnice Jihlava, která pořídila novou 3T magnetickou...
S prosbou o pomoc při pátrání se na veřejnost obrátili krajští policisté, kteří pátrali po seniorovi z...
Ve čtvrtek tři hodiny po půlnoci řešili policisté nehodu motorkáře, ke které došlo na rovném úseku ve...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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