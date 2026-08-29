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Recidivista se po propuštění z vězení vrátil ke krádežím, v Jihlavě vzal lego

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Dennívýzva
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Jihlavští kriminalisté objasnili sérii majetkové trestné činnosti pětatřicetiletého muže, který se krátce po propuštění z vězení dopustil dalších krádeží a vloupání. Po dalším skutku skončil ve vazbě.
Recidivista se po propuštění z vězení vrátil ke krádežím, v Jihlavě vzal lego

Recidivista se po propuštění z vězení vrátil ke krádežím, v Jihlavě vzal lego

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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