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Mulčování trávy dělá většina Čechů špatně. Za pár let jim místo trávníku roste mech a plevel, aniž by tušili proč

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Každé jaro se na českých zahradách opakuje stejný scénář: zahrádkář vytáhne sekačku, přepne ji do mulčovacího režimu a s dobrým pocitem vrací drobně nasekanou trávu zpátky do porostu.
Mulčování trávy dělá většina Čechů špatně. Za pár let jim místo trávníku roste mech a plevel, aniž by tušili proč

Mulčování trávy dělá většina Čechů špatně. Za pár let jim místo trávníku roste mech a plevel, aniž by tušili proč

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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