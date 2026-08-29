Premiéra ve velkém stylu. Bilal Hasan slaví drsné KO při debutu v UFCPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Premiéra ve velkém stylu. Bilal Hasan slaví drsné KO při debutu v UFC
V prvním kole titulového duelu na UFC 327 ucítil, jak mu prasklo koleno. O minutu později levým hákem...
Ondřej Novotný v pořadu MMA letem světem rozebral, proč se UFC do Prahy s největší pravděpodobností...
Dvojnásobný mistr republiky v K-1 s bilancí 8-2-0 a jedním zápasem pod hlavičkou Oktagonu vystřelil...
Den před bojem o uvolněný pás IBF v těžké váze přerostlo veřejné vážení v londýnském Spitalfields Market v...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →