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Průměrný věk obyvatel plzeňského regionu dosáhl loni 43,4 roku a stále pomalu roste

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Průměrný věk obyvatel Plzeňského kraje dosáhl loni 43,4 roku, z toho u mužů 42,1 a u žen 44,7 roku. Jde o pomalý návrat k dlouhodobému rostoucímu trendu, v roce 2022 byl pokles a loni byly překonané hodnoty z let 2020 a 2021. Průměrný věk v celé ČR je o 0,1 roku nižší. V kraji byl nejvyšší věk na Klatovsku, a to 45 let, nejnižší na Tachovsku, 42,6 roku. Kraj je s průměrným věkem desátý, nejvyšší byl ve Zlínském a Karlovarském kraji, nejnižší ve středních Čechách a v Praze.
Ilustrační

Ilustrační

Zdroj: Průměrný věk obyvatel plzeňského regionu dosáhl loni 43,4 roku a stále pomalu roste
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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