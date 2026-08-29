9 000 Kč za tři měsíce vyhodili za sušenky. Pak si Kateřina (31) sedla k účtům a sestřelila nákup na 200 Kč týdně

Rodinný rozpočet – respektive zacházení s ním – patří mezi nejčastější témata v rodinách vůbec. Jen málokdy nám totiž dovoluje pořídit si vše, co bychom chtěli. A přitom mnohdy je možné ušetřit i tam, kde by vás to nenapadlo. Alespoň to tvrdí naše čtenářka Kateřina (31), která nám do redakce poslala následující tipy.
Nejezte maso, ušetříte hodně
Jako první by se asi hodilo malé představení – Kateřina žije se stejně starým přítelem, nemají děti a oba jsou vegetariáni. To bude pro další pokračování velmi důležité, jak uvidíte. „Náš týdenní rozpočet jsem postavila na tom, co řetězce nejčastěji vyhazují – tedy na zelenině. Máme blízko Lidl, který velmi často nabízí tašky s „nepěkným“ ovocem a zeleninou – 3 kila za 25 Kč (více o nich píše například web TopRecepty). Ale nepředstavujte si něco nahnilého nebo jinak nechutného. Zatím jsem se setkala jen s pár přezrálými věcmi a občas se zvadlými listy od ředkviček. Ale to ničemu nevadí.
Za dvě tašky dám tedy za týden 50 Kč a opravdu se z nich najíme. Pak už stačí dokoupit něco, co vám nahradí bílkoviny – za mě je perfektní tofu a hned v závěsu za ním luštěniny. Také si klíčím svá semínka (ta vám do jídla dodají enzymy) a v létě se nebojím vyrazit za město pro čerstvé bylinky. Z těch uděláte večer salát nato šup – jen přidáte třeba pár oliv, kousek tofu a zakápnete olivovým olejem. Přítel si dává ještě pečivo (levně ho podle webu Podnikatel můžete před zavírací dobou koupit například v řetězci Albert), mně to ale stačí jen tak a najím se.“
Pozor na zbytečnosti
Tím však rady paní Kateřiny nekončí. „Jednou jsme si s přítelem sedli k rodinnému rozpočtu a začali zapisovat. Zjistili jsme, že za pouhé 3 měsíce jsme za různé čokoládky, sušenčičky a další dobroty vyhodili oknem jen tak 9 000 Kč. Za to už je třeba pěkný prodloužený víkend. Všechny tyhle zbytečnosti jsme proto kupovat přestali – když máme na něco chuť, prostě si to upečeme doma (a to pak vlastně často zjistíme, že nás vůbec žádná mlsná nehoní – kdyby stačilo jen sáhnout do skříňky, bylo by to horší).
Aktuálně jme na tom tak, že se týdenním nákupem klidně vlezeme do 200 Kč. Mouku nebo olej kupuju v akci a nebojím se dělat si zásoby. Hodně věcí zvládám sama (třeba domácí nutella je vážně easy a stojí oproti té z obchodu zlomek). Takže za mě stačí se nad vším jen trochu zamyslet, malinko se omezit a ušetříte raz dva.“ A vyplatí se pohlídat také to, jakým způsobem ukládáte potraviny do lednice, jak jsme na webu adbz již psali.
Zdroj: adbz.cz
Autor: Jana Šrámčíková