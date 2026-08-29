Kulturní centrum na Vítězném náměstí zatím nebude. Jediná nabídka byla příliš drahá

Kulturní centrum má nabídnout dva sály pro koncerty, výstavy, divadelní představení, společenské a komunitní akce. Součástí centra má být menší sál, kavárna a zázemí s bary.
Do zadávacího řízení se soutěžním dialogem původně přihlásila dvě konsorcia. Jedno z nich ale během řízení odstoupilo a jediným účastníkem zůstala společnost Fourth Quadrant, která v červenci předložila nabídku ve výši 1,221 miliardy korun bez DPH. Podle radnice znalecký posudek potvrdil, že nabídnutá cenová úroveň není vzhledem k absenci konkurenční nabídky v místě a čase obvyklá. Praha 6 proto nabídku nechce přijmout a nový tendr plánuje vypsat v únoru příštího roku.
Postup radnice kritizovala část opozice. Zastupitel Ondřej Chrást (nez.) uvedl, že do přípravy projektu už městská část vložila značné prostředky a podle něj by nyní neměla celý proces rušit.
Myšlenku kulturního centra podpořil naopak opoziční zastupitel Martin Polách (ANO), zpochybnil ale potřebu, aby zařízení vlastnila městská část. „Myšlenku kulturního hubu v městské části podporujeme od začátku, ale nevím, jestli je potřeba to vlastnit. Ten provoz bude ztrátový. Budeme rádi, když tady takové zařízení vznikne, ale když do něj nebudeme muset nalít tolik peněz, které jsou potřeba jinde," řekl.
S tím nesouhlasil zastupitel Jan Lacina (STAN). Podle něj by provoz centra nemusel být ztrátový, protože by se jeho prostory mohly pronajímat. „Vůbec provoz nemusí být ztrátový. My jsme sál koncipovali na 1400 míst na stání, protože je to díra na trhu. Sál by se pronajímal na konference, plesy, koncerty, a mohla by tam sídlit nějaká kulturní instituce hlavního města Prahy," řekl.
Stavba kulturního centra je součástí plánované výstavby v lokalitě Vítězného náměstí. V takzvaném čtvrtém kvadrantu má podle dřívějších informací vzniknout multifunkční objekt s byty, kancelářemi, obchody, službami a restauracemi. Novou univerzitní budovu tam postaví také Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT), která v ní bude mít učebny a zázemí pro studenty i prostory pro veřejnost. Pozemky v lokalitě vlastní především společnost Fourth Quadrant sdružující Penta Real Estate, Sekyra Group a Kaprain.
Zastupitelé zároveň schválili smlouvu o smlouvě budoucí kupní na část pozemku, na kterém má nová budova VŠCHT vzniknout. Vysoká škola už pozemek v lokalitě vlastní, pro plánovanou stavbu ale potřebuje i část ve vlastnictví Prahy 6. Ten jí městská část prodá.