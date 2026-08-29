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Kulturní centrum na Vítězném náměstí zatím nebude. Jediná nabídka byla příliš drahá

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Zastupitelé Prahy 6 schválili zrušení zadávacího řízení na vznik nového kulturního centra v plánované dostavbě Vítězného náměstí a přípravu nového tendru. Jediná nabídka, kterou radnice v soutěži dostala, činila zhruba 1,221 miliardy korun bez DPH, zatímco předpokládaná hodnota zakázky byla 800 milionů korun. Praha 6 se pokusí v novém řízení dosáhnout výhodnější ceny.
Praha 6 zruší soutěž na kulturní centrum, kvůli ceně vypíše nový tendr

Praha 6 zruší soutěž na kulturní centrum, kvůli ceně vypíše nový tendr

Zdroj: Praha 6
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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