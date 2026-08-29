17 výher v řadě nestačí. White řekl, co Makhachevovi chybí k tomu, aby byl nejlepším bojovníkem historie UFC

15. srpna 2026 v Philadelphii zvedl Islam Machačev ruku po sedmnáctém vítězství v řadě a přepsal nejstarší zápis v oficiální knize rekordů UFC. Anderson Silva a jeho šestnáctka, dlouholetý benchmark sériové dokonalosti, zmizela z prvního řádku tabulky. Klec ztichla, Machačev objal poraženého Iana Machado Garryho, a pak se čekalo na slova Dany Whitea. Ta přišla. Ale koruna nejlepšího všech dob nikoliv.
Co White skutečně řekl, a co ne
Tři dny před UFC 330, na tiskovce po Contender Series, White dostal přímou otázku na korunovaci nejlepšího všech dob. Odpověděl střízlivě: „Nad takovými věcmi nepřemýšlím, dokud se zápas neodehraje… překonání Silvova rekordu, to je obrovské. Ale tyhle věci se hodnotí, až když řekne ‚končím.‘ Pak teprve zjistíme, kam patří v celkovém obraze. Je na správné cestě, to rozhodně.“ Žádné odmítnutí, žádná degradace, ale ani definitivní razítko.
Po UFC 330 White v
dostupných přepisech mluvil hlavně o atmosféře zápasu a o tom, že cítil možný zvrat v pátém kole. O týden později, po UFC Sacramento, přidal formulaci, která posunula laťku jen o centimetr výš: Machačev může být „jedním z nejlepších všech dob, ne-li tím nejlepším, až skončí.“ Pořád podmíněný čas. Pořád budoucí. Jeden rekord, čtyři jména před ním
Série je impozantní. Sedmnáct výher v řadě, nikdo v třicetileté historii UFC nedokázal totéž. Jenže
oficiální kniha rekordů UFC vede vedle sériové tabulky ještě jednu, která v debatě o nejlepším všech dob váží víc: titulové výhry.
Bojovník Titulové výhry Nejdelší série Jon Jones 16 13 Georges St-Pierre 13 12 Demetrious Johnson 12 13 Anderson Silva 11 16 Islam Machačev —* 17
*Machačev zatím není v první desítce historické tabulky titulových výher, jejíž spodní hranice je 8.
Čísla mluví jasně. Machačev drží nejdelší sérii, ale v objemu titulových zápasů, tedy v metrice, která měří, jak dlouho někdo vládl na absolutním vrcholu, za čtveřicí Jones, GSP, Demetrious Johnson a Silva výrazně zaostává. White to nikdy neřekl takto explicitně, ale jeho důraz na „celý kariérní obraz“ míří právě sem.
Porážka, která se nepočítá, a přesto existuje
V Machačevově bilanci je jediná skvrna. 3. října 2015 na UFC 192 ho Adriano Martins knockoutoval v prvním kole. Bylo to před jedenácti lety, v úplně jiné fázi kariéry, proti soupeři, jehož jméno dnes zná jen zarytý fanoušek. Od té doby Machačev neprohrál. Sedmnáctkrát po sobě.
Ta porážka je statistická kuriozita, ne argument proti statusu nejlepšího všech dob. Ale existuje, a v debatě, kde se porovnává každý detail, ji někdo vždycky vytáhne.
Machačev nechce čekat
Sám šampion po UFC 330 nepůsobil jako muž, který potřebuje Whiteovo požehnání. Na tiskovce mluvil o tom, že musí přibrat na síle, že chce stihnout ještě jeden zápas do konce roku 2026. „Je mi čtyřiatřicet, nechci zbytečně čekat do příštího roku,“ řekl. Před turnajem v rozhovoru pro Sportsnet avizoval cíl dostat sérii minimálně na dvacet.
Jako nejpravděpodobnějšího příštího vyzyvatele označil Carlose Pratese, ocenil jeho aktivitu. Michaela Moralese zpochybnil kvůli neaktivitě, Šavkata Rachmonova zmínil jako další jméno v řadě. Sean Brady, který obě hrozby analyzoval, považuje Moralese za stylisticky těžší hádanku, ale i on říká, že by Morales měl nejdřív projít přes Garryho nebo Rachmonova.
Kdy se debata uzavře
White drží korunovaci nejlepšího všech dob jako otevřenou otázku záměrně. Není to křivda vůči Machačevovi, je to pojistka proti předčasným verdiktům. Jones budoval svou titulovou bilanci přes dekádu. GSP dominoval dvěma váhovým kategoriím. Silva vládl střední váze sedm let. Machačev teprve začíná psát kapitolu, která by ho mohla dostat na jejich úroveň.
Pokud do konce roku skutečně přidá osmnáctou výhru a začne hromadit titulové obhajoby tempem, jaké naznačuje, Whiteova podmíněná formulace „možná i nejlepší, až skončí“ se může rychle změnit na přítomný čas.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Kristýna Vondráčková