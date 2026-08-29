Syn Radka Holuba je jeho dokonalou kopií: Antonín navíc kráčí ve šlépějích obou rodičů

Antonín Holub vyrůstal v herecké rodině, ale profesní start si neulehčil. Studoval v Paříži, hraje v Divadle Kalich a pozornost budí i tím, jak silně připomíná svého otce i dědečka Jiřího Hrzána.
Syn Radka Holuba a Báry Hrzánové dnes patří k mladším hercům, u nichž se přirozeně potkává divadlo, hudba a silné rodinné zázemí. Přestože vyrůstal v prostředí, kde bylo herectví odjakživa na dosah, svou vlastní cestu si hledal poměrně netradičně. Po neúspěchu na DAMU odjel studovat do Francie a právě tam získal první profesionální zkušenosti. Na In-Lifestyle jsme se podívali na to, co už má za sebou a čemu se nyní věnuje.
Když nevyšla DAMU, zamířil za herectvím do Paříže
Antonín Holub se narodil v roce 1997 v Praze, není mu tedy ještě ani třicet let. Pochází z výrazné herecké rodiny: jeho rodiči jsou Radek Holub a Barbora Hrzánová, dědečkem z matčiny strany byl Jiří Hrzán. Divadelní prostředí měl tedy kolem sebe odmala. Vedle herectví se k tomu brzy přidala hudba. Od šesti let hraje na housle, od dvanácti také na baskytaru.
Jeho profesní začátek ale nešel úplně očekávanou pražskou trasou. Po maturitě na Francouzském lyceu se hlásil na DAMU, jenže přijat nebyl. Nečekal doma na další pokus a odjel do Paříže, kde nastoupil na školu l’École de Comédie Musicale de Paris. Tam studoval herectví, zpěv i tanec. Absolvoval v roce 2020, na francouzských scénách přitom začal hrát už o rok dřív. Francouzské prostředí pro něj přitom znamenalo hlavně svobodu, jak vyprávěl pro iDNES.cz.
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Rodinná podoba je vidět, kariéra má vlastní tempo
Děti známých herců často vstupují do profese pod drobnohledem a s nálepkou, které se těžko zbavují. Antonín Holub si část řemesla postavil mimo český provoz, bez každodenního srovnávání s rodiči. Podle informací na ČSFD se kromě divadla věnuje také projektům před kamerou. Není to tedy jen rodinné jeviště a známé jméno na plakátu.
V Česku je teď spojovaný hlavně s Divadlem Kalich, kde hraje i se svými rodiči v inscenaci Dobře rozehraná partie. Tam si diváci snadno všimnou další věci: podoby s otcem Radkem Holubem. Dokonce lidé zmiňují i to, že v některých gestech připomíná dědečka Jiřího Hrzána. Na scéně je taková kombinace rodinné podobnosti a vlastní energie dost nápadná.
Hudba, Francie a návrat do Prahy
Antonín Holub také vystupuje s Bárou Hrzánovou v kapele Condurango, kde zpívá a hraje na baskytaru, housle i ukulele. Není to jen položka navíc v životopise. Spíš dobrý obraz toho, jak široce má dnes svou práci postavenou. U mladých herců, kteří si často skládají živobytí z více směrů, se taková hudební průprava hodí víc, než se na první pohled zdá.
Ve Francii si přitom zahrál mimo jiné na scénách Casino de Paris nebo Folies Bergère. Po návratu do Česka se postupně zařadil do pražského divadelního provozu, kde dnes propojuje zkušenost z muzikálového prostředí s klasickým herectvím a hudbou.
Na Antonínu Holubovi je rodinná stopa vidět hned. Současně ale nepůsobí jako někdo, kdo by zůstal zavřený v roli „syna známých rodičů“. Studoval mimo Česko, hrál ve Francii a po návratu si postupně buduje vlastní místo na českých scénách. Herectví u něj navíc přirozeně doplňuje hudba, která ho provází od dětství. Právě tato kombinace nakonec možná nejlépe ukazuje, kam se jeho kariéra může dál ubírat.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Antonín Holub je stále více podobný slavnému otci: Hrají ve stejné inscenaci, ale táhne ho to i k hudbě byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.