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Naprosto vědecký pohled na zcela lidskou potřebu: Proč prdíme – a co s tím má společného obyčejná chůze

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Plyn ve střevech je normální součástí života. Každý den ho naše tělo vyprodukuje překvapivé množství – a většinou si toho ani nevšimneme. Někdy se však tlak, nadýmání nebo bolest stanou nepříjemnou připomínkou toho, že trávení je složitější proces, než si myslíme. Co přesně se po jídle děje – a kdy už je toho příliš?
Naprosto vědecký pohled na zcela lidskou potřebu: Proč prdíme – a co s tím má společného obyčejná chůze

Naprosto vědecký pohled na zcela lidskou potřebu: Proč prdíme – a co s tím má společného obyčejná chůze

Zdroj: Kód Enigma - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

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