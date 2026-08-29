Naprosto vědecký pohled na zcela lidskou potřebu: Proč prdíme – a co s tím má společného obyčejná chůze

Odkud se plyn vlastně bere?
Ve střevech vznikají plyny ze dvou hlavních zdrojů:
Spolknutý vzduch (aerofagie) – při jídle, pití nebo mluvení.
Bakteriální fermentace – když střevní mikrobiota rozkládá nestrávené sacharidy.
Právě druhý mechanismus je klíčový.
Lidské tělo nedokáže rozložit některé typy vlákniny nebo komplexní cukry. Ty se dostanou do tlustého střeva, kde si je vezmou „na starost“ bakterie. Vedlejším produktem jejich práce jsou plyny – především vodík, oxid uhličitý a metan.
Zajímavé je, že složení plynu se mezi lidmi liší podle mikrobiomu. Někteří produkují více metanu, jiní více vodíku. A právě mikrobiální profil může vysvětlovat, proč někdo reaguje na luštěniny minimálně a jiný dramaticky.
Kdy je to ještě normální – a kdy už ne?
Průměrný člověk podle studií vypustí plyn přibližně 10–20krát denně. Objem plynu ve střevech může dosahovat až jednoho litru.
Problém není samotná produkce. Problém nastává, když se plyn nehýbe. Pokud se hromadí bez efektivního posunu střevem, vzniká tlak, nadýmání, pocit plnosti nebo křeče. A právě zde vstupuje do hry fyzika trávení.
Peristaltika: zapomenutý rytmus těla
Střeva se pohybují ve vlnách, které tlačí obsah kupředu. Tento proces – peristaltika – je částečně autonomní, ale je ovlivnitelný.
A zde přichází důležitý bod: Pohyb těla podporuje pohyb střev. Výzkumy ukazují, že lehká fyzická aktivita po jídle urychluje vyprazdňování žaludku a podporuje střevní motilitu. Jinými slovy: střeva začnou pracovat efektivněji.
Když zůstaneme po jídle sedět, gravitace i pohybový aparát jim příliš nepomáhají.
Co říkají studie o chůzi po jídle?
Studie z Japonska (2011) ukázala, že chůze bezprostředně po jídle může mít příznivější vliv na regulaci hmotnosti než stejná aktivita s odstupem jedné hodiny.
Další výzkumy poukazují na lepší kontrolu postprandiální glykemie (hladiny cukru po jídle), snížení nadýmání, podporu trávení u lidí s lehkými gastrointestinálními obtížemi.
Nejde o intenzivní trénink.
Stačí 10–20 minut svižné chůze.
A co příroda?
V živočišné říši je tvorba plynu naprosto běžná.
Přežvýkavci produkují obrovské množství metanu díky fermentaci v bachoru.
Termiti vytvářejí metan jako vedlejší produkt trávení dřeva.
Dokonce i některé ryby regulují vztlak pomocí plynových měchýřů.
Fermentace je starý biologický mechanismus. Bez ní by neexistoval komplexní ekosystém střev. Z tohoto pohledu není plyn porucha. Je to vedlejší produkt spolupráce mezi člověkem a jeho mikrobiomem.
Kdy zbystřit?
Nadměrné nadýmání, bolest nebo výrazné změny v trávení mohou signalizovat intoleranci (např. laktózy), syndrom dráždivého tračníku, poruchy motility, nebo změny mikrobiomu. Ve většině případů je však mírná tvorba plynu normální.
A teď ta část, která zní úsměvně
Někteří odborníci dnes doporučují jednoduchý návyk: krátkou svižnou procházku po jídle. Na sociálních sítích se tomu začalo říkat „fart walk“. Název je možná hravý, ale princip je seriózní: pohyb podporuje peristaltiku, stabilizuje cukr v krvi a snižuje pocit těžkosti.
Žádný biohack. Žádná magie. Jen návrat k přirozenému rytmu těla.
Možná nejzajímavější pointa
Naše tělo není sterilní laboratoř. Je to ekosystém, kde miliardy bakterií spolupracují s našimi buňkami. Plyn není chyba. Je to důkaz, že se uvnitř nás něco děje. A někdy stačí jen vstát a projít se, aby tenhle složitý biologický orchestr znovu našel svůj rytmus.
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Zdroje: National Library of Medicine, Popular Science, Science Direct, img ai generated leonardo ai