Za teplem k moři i na podzim: Vybrala jsem 5 skvělých destinací už od 11 000 Kč

Léto nemusí skončit posledním srpnovým víkendem. V září a říjnu zůstává v několika oblíbených destinacích moře vyhřáté v Egyptě nebo na Kanárských ostrovech lze za sluncem vyrazit dokonce i v listopadu.
Dobrou zprávou je, že podzimní cesta nemusí stát desítky tisíc korun. Prošla jsem aktuální nabídky zájezdů pro rok 2026 a na některých místech se týdenní pobyt dá najít zhruba od 11 tisíc korun za osobu. Ceny se samozřejmě průběžně mění podle termínu, letiště a obsazenosti.
Přečtěte si také: Září přeje Tunisku a Turecku
Pokud bych si chtěla letošní léto jednoduše prodloužit, zaměřila bych se na
Tunisko a Turecko. Právě tam září stále připomíná letní sezonu, navíc za mnohem příznivější ceny než během léta. Džerba patří k místům, kde si lze léto prodloužit i během podzimu. V září zde stále panují vysoké teploty a příjemně vyhřáté moře. Foto: Joël Meurisse / Google Maps
Na tuniské Džerbě dosahují dlouhodobé zářijové denní maximální teploty kolem 31 °C, v říjnu kolem 28 °C. Nabídky na sedm nocí s pobytem all inclusive se aktuálně objevují přibližně od 10 až 13 tisíc korun, na druhou polovinu října už bývají částky vyšší.
Podobně zajímavá je
Turecká riviéra. Antalya mívá v září denní maxima kolem 31 °C a moře o teplotě přibližně 27 °C. Ještě v říjnu se průměrné denní teploty pohybují kolem 25 °C a voda dosahuje teploty asi 24 °C. Sedmidenní all inclusive zájezdy lze podle současných nabídek najít přibližně od 12 až 20 tisíc korun.
Přečtěte si také: „Moc námahy s nejistým výsledkem.“ Petr Pavel zavzpomínal, jak se snažil získat svou ženu Evu Egypt je atraktivní volbou až do listopadu
Egypt je z celé pětice největší sázkou na teplo i později na podzim. V Hurghadě je v listopadu přes den v průměru kolem 27 °C a Rudé moře vás překvapí teplotou přibližně 25 až 27 °C. Déšť je přitom v tomto období vzácný.
Aktuálně lze sedm nocí v all inclusive balíčku ve městečku Marsa Alam strávit kolem 11 tisíc korun za osobu, Hurghada začíná v nejlevnějších nabídkách obdobně.
Kypr nabízí koupání i během října
Pokud chcete zůstat v Evropě, zajímavý je
Kypr. Říjnové denní teploty se běžně pohybují kolem 28 °C a oficiální turistický portál uvádí, že teplota otevřeného moře zůstává nad 22 °C od června až do listopadu. Kypr láká na koupání ještě během října, kdy zde bývá stále velmi příjemné počasí a moře zůstává dostatečně teplé. Foto: Magnific
Nevýhodou je
o něco vyšší cena. Sedm nocí se podle typu pobytu pohybuje přibližně od 16 do 25 tisíc korun za osobu, all inclusive zpravidla začíná kolem 19 tisíc. V listopadu dávají smysl Kanárské ostrovy
Nad Kanárskými ostrovy bych uvažovala hlavně tehdy, pokud má dovolená připadnout až na listopad. Na Tenerife bývá v tomto měsíci přibližně 19 až 24 °C, ostrov Gran Canaria má podobné hodnoty a oceán s teplotou kolem 22 °C.
Přečtěte si také: Slovenský termální ráj kousek za hranicemi: 10 bazénů v krásném prostředí jen za 450 Kč na noc
Nejde sice o nejlevnější variantu, přesto se i tady dají najít zajímavé nabídky. Například listopadový týden na Tenerife s all inclusive se v aktuální nabídce objevuje přibližně za 19 tisíc korun za osobu.
Destinace Nejlepší období pro dovolenou Teplota během dne Teplota moře Orientační cena za 1 osobu Tunisko září až říjen 28-31 °C kolem 25 °C od 10 000 Kč Turecko září až říjen 25-31 °C 24-27 °C od 12 000 Kč Egypt září až listopad v listopadu kolem 27 °C 25-27 °C od 11 000 Kč Kypr září až říjen v říjnu kolem 28 °C kolem 24 °C od 16 000 Kč Kanárské ostrovy říjen až listopad v listopadu 23-24 °C kolem 22 °C od 19 000 Kč Srovnání pěti destinací ukazuje, kde je na podzim stále teplo na dovolenou u moře a s jakou orientační cenou za osobu je možné počítat. Při hledání se vyplatí hlídat víc než cenu
Nejnižší částka ve vyhledávači nemusí automaticky znamenat nejvýhodnější dovolenou.
Před rezervací bych kontrolovala především: počet skutečných nocí v hotelu typ letiště a čas odletu zahrnuté odbavené zavazadlo typ stravování (doporučuji vždy vybírat all inclusive) vzdálenost hotelu od pláže
U balíčků navíc nemusí být
vlastní rezervace automaticky levnější.
Přečtěte si také: Řecký ostrov shání milovníky koček. Odměnou za pomoc s péčí je ubytování v ráji zdarma
Jan Foret, manažer cestovní agentury Invia, uvedl:
„Zájezdové balíčky dovolených, kde jsou všechny služby již zahrnuty v ceně, vychází mnohdy daleko výhodněji.“
Pokud bych si měla vybírat čistě podle poměru
cena a jistota teplého počasí, na listopad bych zvolila Egypt. Pro září bych se rozhodovala mezi Tuniskem a Tureckem a v říjnu bych do hledáčku přidala Kypr. Tenerife je zajímavou volbou i pro listopadovou dovolenou. Kanárské ostrovy nabízejí mírné klima v době, kdy už se většina Evropy výrazně ochlazuje. Foto: Yuriy Dzhygyr / Google Maps
Kanárské ostrovy pak dávají smysl pro ty, kteří chtějí zůstat v Evropě i v době, kdy už se Středomoří začíná ochlazovat.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, visitcyprus.com, invia.cz, cestujlevne.com, tui.co.uk