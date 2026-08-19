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Za teplem k moři i na podzim: Vybrala jsem 5 skvělých destinací už od 11 000 Kč

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Léto nemusí skončit posledním srpnovým víkendem. V září a říjnu zůstává v několika oblíbených destinacích moře vyhřáté v Egyptě nebo na Kanárských ostrovech lze za sluncem vyrazit dokonce i v listopadu.
5 tipů na levnou podzimní dovolenou: Za teplem k moři můžete vyrazit už od 11 000 Kč

5 tipů na levnou podzimní dovolenou: Za teplem k moři můžete vyrazit už od 11 000 Kč

Zdroj: Kapitalio
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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