Jediná změna nastavení pračky dokáže snížit spotřebu energie až o 50 %. Úspora přitom nevyžaduje žádné omezování

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Jediná změna nastavení pračky dokáže snížit spotřebu energie až o 50 %. Úspora přitom nevyžaduje žádné omezováníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Cenové rozpětí elektřiny se neustále zvyšuje, a tak se mnoho lidí snaží šetřit. Výdaje ale můžete snížit i při praní, a to díky jedné změně.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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