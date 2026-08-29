Zamilovaný Jiří Ployhar ukázal sebe i o téměř třicet let mladší partnerku v plavkách

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Zamilovaný Jiří Ployhar ukázal sebe i o téměř třicet let mladší partnerku v plavkáchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Herec Jiří Ployhar si užívá prosluněné dny na řeckém ostrově Korfu. Společnost mu tam dělá o téměř třicet let mladší partnerka Laura.
Vyšehrad TŘY
Zdroj: FOTO:© Bioscop, Gangbang distr. Bioscop
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Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...Všechny články tohoto autora →
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