Smíchala 5 lžic hořčičného prášku s horkou vodou a po 3 dnech postříkala zelí. Slimáci a housenky se od záhonu neodvážili

Boj se škůdci zelí může být snadný i bez použití chemických prostředků. Pokud se chcete zbavit slimáků a housenek, budete potřebovat jen několik snadno dostupných ingrediencí. Vezměte 5 lžic hořčičného prášku, 1 lžíci pálivé červené papriky a 2 lžíce hydratovaného vápna. Je však důležité, abyste tyto složky hned nemíchali. A jaký je tedy správný postup?
Ochraňte své zelí před škůdci
Začněte tím, že hořčičný prášek zalijete horkou vodou a necháte 3 dny louhovat. Poté do směsi přidejte 8 litrů čisté vody a přimíchejte ostatní složky.
Roztok důkladně promíchejte a pokračujte v ošetření rostlin zelí. Tento roztok vydrží asi měsíc. Postup opakujte po dešti, abyste zajistili nepřetržitou ochranu. Kromě toho může tento prostředek pomoci zlikvidovat také mandelinku bramborovou na bramborách. Jak to vlastně funguje
Hořčičný prášek je účinným pomocníkem při hubení škůdců na zelí a dalších odolných rostlinách (na těch s jemnými listy, jako jsou například papriky, jeho aplikaci raději vůbec nezkoušejte – nejspíš byste je vážně poškodili).
Jeho štiplavý zápach a chuť působí jako přirozený odpuzující prostředek na slimáky, housenky a další nežádoucí návštěvníky. Pálivá červená paprika odpuzující účinek ještě zvyšuje, zatímco hydratované vápno poskytuje rostlinám dodatečnou ochranu a posiluje je. Zdroj fotografie: Delaware Cooperative Extension / Creative Commons / CC BY-2.0
K aplikaci roztoku použijte postřikovač nebo konvičku s jemnou tryskou, abyste zajistili rovnoměrné pokrytí. Listy zelí opravdu důkladně zalijte a zvláštní pozornost věnujte jejich spodní straně, kde se housenky a další
škůdci obvykle ukrývají. Je důležité ošetřovat rostliny za klidného počasí, aby vítr roztok nerozptýlil nebo aby jej déšť příliš brzy nesmyl. Na co ještě myslet
Je však nutné mít na paměti, že klíčem k udržení zdravé úrody zelí je prevence. Pravidelně kontrolujte rostliny, zda se na nich neobjevují
první příznaky výskytu škůdců, jako jsou díry v listech nebo shluky vajíček. Postižené listy nebo hmyz odstraňte ručně, abyste zabránili šíření nákazy a jako bonus použijte právě prostředek z papriky, hořčičného prášku a vápna. Jedině tak svou úrodu beze zbytku ochráníte. Zdroj fotografie: Depositphotos Poškozené zelí vyživí dřevěný popel
Pokud jste působení škůdců z nějakého důvodu neodhalili včas (někdy stačí jen prodloužený víkend, během něhož se zahradě nevěnujete), pak musíte kromě aplikace postřiku věnovat svou pozornost také dodatečné výživě napadených rostlin. Skvělý je například dřevěný popel. Nejlepší je tohoto pomocníka rovnoměrně rozptýlit po povrchu půdy a poté jej lehce zapracovat do horní vrstvy.
Je doporučeno použít přibližně 1 až 2 šálky popela na 1 metr čtvereční. Po aplikaci popela je důležité zahradu dobře zalít vodou. To pomáhá rozpustit minerály a živiny obsažené v popelu a umožňuje jim vstřebat se do půdy. A
pomoci může i hnojení močovinou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři