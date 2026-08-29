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Aston Villa vyhrála Evropskou ligu a dostala se do Ligy mistrů. Přesto musí rozebírat tým, který ji tam dostal

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Aston Villa právě zaplatila za Nicolase Jacksona 47,5 milionu liber a dalších 17,5 milionu může Chelsea dostat v bonusech. Na první pohled to vypadá jako další důkaz ambicí klubu, který skončil v Premier League čtvrtý, vyhrál Evropskou ligu a vrací se do Ligy mistrů. Velký úspěch, velká posila, další krok vzhůru. Jenže letošní léto ve Villa Parku vypráví téměř opačný příběh.
Aston Villa vyhrála Evropskou ligu a dostala se do Ligy mistrů. Přesto musí rozebírat tým, který ji tam dostal

Aston Villa vyhrála Evropskou ligu a dostala se do Ligy mistrů. Přesto musí rozebírat tým, který ji tam dostal

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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