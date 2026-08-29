Aston Villa vyhrála Evropskou ligu a dostala se do Ligy mistrů. Přesto musí rozebírat tým, který ji tam dostal

Morgan Rogers odešel do Chelsea, Ezri Konsa do Arsenalu, Youri Tielemans do Manchesteru United a Ollie Watkins míří do Al-Hilalu. Jackson proto nepřichází jednoduše vylepšit vítězný tým. Přichází do mužstva, které současně prodává část hráčů, díky nimž se vůbec dostalo do současné pozice.
A právě Aston Villa ukazuje jednu z nejpodivnějších vlastností dnešního evropského fotbalu: sportovní úspěch ještě automaticky neznamená, že si klub může dovolit úspěšný tým udržet.
Villa narazila na strop, který není sportovní
Kdyby rozhodovalo pouze bohatství vlastníků, problém by prakticky neexistoval. Nassef Sawiris ani Wes Edens rozhodně nejsou majitelé, kteří by Aston Villu potřebovali vést jako malý klub čekající na každou libru z televizních práv.
Jenže právě o tom současná pravidla nejsou.
UEFA omezuje prostřednictvím squad cost ratio poměr nákladů na hráčský kádr vůči příjmům klubu. Do nákladů se nezapočítávají pouze platy, ale také účetně rozložené přestupové částky, náklady na hostování a odměny agentům. Maximální poměr je 70 procent.
Villa tuto hranici za rok 2025 překročila a UEFA jí letos v létě vyměřila pokutu 22,5 milionu eur, z níž je část podmíněná. Porušení bylo navíc kvalifikováno jako významné a klub podléhá omezením při registraci nových hráčů pro evropské soutěže.
To už není účetní detail někde v poznámkách výroční zprávy. Je to něco, co přímo ovlivňuje podobu mužstva.
Úspěch přinesl peníze. Jen ne tolik jako velkým rivalům
Tady přichází zásadní paradox.
Villa dělala přesně to, co by měl ambiciózní fotbalový klub dělat. Zlepšovala mužstvo, stoupala tabulkou, dostala se do Evropy a nakonec získala trofej. Sportovní růst měl teoreticky vytvořit prostor pro další sportovní růst.
Jenže finanční systém neřeší pouze to, kolik peněz vlastník má nebo kolik je ochoten investovat. Zásadní je, kolik dokáže klub sám vytvořit.
A v tom má Villa proti tradičním gigantům stále handicap.
The Guardian upozorňuje na velmi názorné srovnání s Tottenhamem. Když byla Villa naposledy v Lize mistrů, vytvořila celkové příjmy kolem 378 milionů liber. Její komerční příjmy činily 98 milionů. Tottenham mezitím díky stadionu, NFL, boxu, koncertům a dalším aktivitám vybudoval komerční příjmy ve výši 277 milionů liber.
Na hřišti může Villa skončit před Tottenhamem. V účetnictví ale pořád hraje úplně jinou soutěž.
A protože finanční pravidla vážou povolenou úroveň nákladů na příjmy, stává se tato propast velmi konkrétní sportovní výhodou.
Pravidla měla bránit nezodpovědnému utrácení. Villa ukazuje jejich druhou tvář
Smysl finančních omezení je pochopitelný. Evropský fotbal zažil příliš mnoho klubů, které utrácely peníze, jež ve skutečnosti neměly, nahromadily dluhy a následky nakonec nenesli majitelé, ale samotné kluby, zaměstnanci a fanoušci.
Jenže Aston Villa představuje jiný případ.
Její vlastníci peníze mají a prokazatelně chtějí klub posouvat. Pravidla jim přesto nedovolují jednoduše financovat libovolně drahý kádr, protože výdaje musí odpovídat ekonomickému výkonu samotného klubu.
Výsledkem může být zvláštní situace. Ambiciózní mužstvo se sportovně dostane mezi nejlepší, ale právě v momentě, kdy by potřebovalo několik let investovat, aby si svou pozici upevnilo, začne narážet na ekonomické limity vytvořené v době, kdy ještě tak velké nebylo.
Tradiční velkoklub má mezitím výhodu desítek let budované značky, většího stadionu, silnějších komerčních smluv a globální fanouškovské základny.
Regulace tedy sice omezuje utrácení všech, ale neomezuje všechny ze stejné startovní pozice.
Jackson za 65 milionů proto není důkaz bezstarostného utrácení
Právě z tohoto pohledu je zajímavý příchod Nicolase Jacksona.
Senegalský útočník už Unai Emeryho zná ze společného působení ve Villarrealu, kde v sezoně 2022/23 vstřelil dvanáct ligových gólů. Potom zamířil do Chelsea, za kterou zaznamenal 30 branek v 81 soutěžních zápasech, a minulou sezonu strávil na hostování v Bayernu Mnichov.
Villa tedy nekupuje náhodné velké jméno. Emery dostává útočníka, kterého zná a který by měl zapadnout do jeho fotbalu.
Jenže pokud současně odchází Watkins, není fér hodnotit Jacksonův nákup jako jednoduché zvýšení kvality.
Část peněz, které Villa utrácí, pouze nahrazuje kvalitu, kterou právě prodala.
To je podstatný rozdíl mezi klubem, který utratí 65 milionů za další možnost do útoku, a klubem, který stejnou částku vydá proto, aby po prodeji svého nejlepšího střelce neměl v sestavě díru.
Nejtěžší není dostat se mezi velké. Nejtěžší je tam zůstat
Aston Villa má před sebou paradoxně mnohem složitější etapu než v době, kdy se snažila k evropské špičce přiblížit.
Unai Emery už dokázal, že může mužstvo dostat do první čtyřky Premier League. Dokázal s ním vyhrát Evropskou ligu. Klub už není zajímavým projektem, který možná jednou něco dokáže. Něco už dokázal.
Teď musí zjistit, zda dokáže vlastní úspěch přežít.
Protože čím lepší hráče Villa vytvoří nebo koupí, tím dražší bude jejich udržení. Čím úspěšnější budou, tím větší platy budou chtít a tím větší kluby je začnou lákat. A pokud příjmy Aston Villy neporostou stejně rychle jako sportovní ambice, bude se tento problém vracet.
Rogers, Konsa nebo Tielemans tak nemusí představovat pouze jedno nepříjemné přestupové léto. Mohou být prvními příklady dlouhodobého problému.
A právě proto je Nicolas Jackson zajímavější než jeho cenovka. Jeho příchod ukazuje klub, který se snaží držet krok s evropskou elitou a zároveň musí neustále hlídat, zda si vůbec smí dovolit stát se její trvalou součástí.
Aston Villa už dokázala jednu těžkou věc: dostala se nahoru.
Teď zjišťuje, že současný fotbal možná ještě obtížněji odpovídá na otázku, jak tam zůstat.
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Zdroje: Reuters – Villa sign Jackson from Chelsea to bolster attack [1], The Guardian – Aston Villa’s squad is crumbling while Spurs splash out. Are the financial rules fair? [2], UEFA – Finalisation of club monitoring for the 2025/26 season [3].