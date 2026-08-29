Válečný Osamělý vlk se vydává jinou cestou než Tmavomodrý svět. Doplácí ale na své mantinely

Josef František je československým válečným hrdinou, jehož jméno je však bohužel známější v Polsku či Velké Británii než v rodném Česku. Jako svéhlavý a nadaný pilot bránil za druhé světové války po odchodu z Československa nejdříve polské nebe, poté se přesunul do Francie a následně do Velké Británie, kde se stal klíčovým československým pilotem během bitvy o Británii. Během jediného měsíce si připsal 17 sestřelených nepřátelských letounů a proslul jak svými riskantními manévry, tak svým rebelským přístupem.
Během akcí často neposlouchal rozkazy a lovil nepřátele na vlastní pěst; do konfliktů se svými nadřízenými se pak dostával i na zemi. Jednalo se zkrátka o výraznou personu a hrdinu, jehož činy a osobnost by se rozhodně měly připomínat. Nový snímek pak v tomto směru vlastně hezky plní svůj účel, i když se to neobešlo bez jistých tvůrčích i diváckých kompromisů.
Střet více formátů
Osamělý vlk
totiž není tradičním filmem, ale spíše dokudramatem míchajícím hraný snímek s dokumentární složkou. Zároveň ale není ani zcela čistým dokudramatem. Vlk se totiž vydává spíše onou filmovější cestou a jak řekl sám Veverka na tiskové konferenci před novinářskou projekcí, jedná se spíše o hraný film s dokumentárními prvky. Bylo by tedy nefér porovnávat ho s Tmavomodrým světem či Nebeskými jezdci (a už vůbec ne se zahraničními velkolepými počiny), zároveň si však místy „hraje“ na klasický celovečerák tak moc, až možná mnozí diváci zapomenou, že se o čistokrevný snímek ve skutečnosti nejedná.
Osamělý vlk je proto počinem, jenž zůstal uvězněn v jistých mantinelech a tvůrčích kompromisech, díky čemuž působí snímek osvěžujícím i sympatickým dojmem, zároveň však naráží místy na to, že mají tvůrci trochu svázané ruce – ať už svým formátem, či rozpočtem. Snímek odvypráví zevrubně Františkův životní příběh od počátků v československé armádě přes spojení sil s polskými piloty, francouzskou kapitolu až po jeho nejzásadnější působení v Británii. To vše tentokrát nevyprávějí „mluvící hlavy“, ale sám Josef František ve skvělém podání Tadeáše Moravce.
Snímek tím naplňuje svou dokumentární funkci, kterou doprovází ještě kombinování hraných částí se zhruba 15 minutami dobových záběrů. Kdybychom to ale brali z oné filmové stránky, je počin přece jen příliš doslovný. Zároveň mu logicky chybí zásadnější dramatické linky, větší práce s vedlejšími postavami v podobě jeho kamarádů, výraznější témata či důraz na psychologii ústředního hrdiny. Vlk tak paradoxně malinko naráží na mantinely toho, že po dokumentární stránce toho říká František divákům tak akorát, po té filmové ale místy přece jen trochu málo. Když ale divák v rámci žánru dokudramatu na tento styl přistoupí, dokáže být Osamělý vlk příjemným zážitkem.
Příběh, který nesmí zůstat zapomenut
Na jednu stranu je totiž zajímavé sledovat, jak tvůrci s žánrem dokudramatu pracují a jak šikovně si mnohdy hrají s kompromisy, k nimž museli přistoupit. Rozpočet českého rybníčku jim samozřejmě neumožňoval velké letecké bitvy a v těch nejzásadnějších chvílích je snímek často utnut. I přesto strávíme v kokpitu hodně času a letecká stránka působí svým způsobem výpravně a trikově naštěstí vůbec ne lacině či směšně. Na jakékoliv velkolepé válečné výjevy, kromě pár střípků, ale zapomeňte. Kamera většinou nesnímá velké celky, ale zejména tváře a detaily postav, díky čemuž se materiál ještě více soustředí na osobu válečného hrdiny a vytváří o něco osobnější přístup. Když už se čas od času nějaký válečný výjev ukáže, má díky tomu ten správný účinek.
Osamělý vlk tak možná postrádá principy dramatického příběhu, to se však dalo vzhledem k formátu čekat. Ondřej Veverka naštěstí nezapře své dokumentární kořeny, a i když rozkročení mezi válečným filmem a dokumentární formou v jistých částech drhne, ve svém hlavním záměru tvůrci uspěli. Vydolovali z české válečné historie jméno, na které by se nemělo zapomenout, a příklad jeho hrdinství i rebelství by neměl zapadnout ani v moderní době. Tuto myšlenku novinka převádí na plátno bez problémů a do toho ještě dokáže často zaujmout svými tvůrčími manévry. Ty se sice ne vždy dramaturgicky či scenáristicky vyvedou, i tak z nich ale vyšel sympatický projekt, jenž si zaslouží pozornost nejen fanoušků válečného žánru.
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