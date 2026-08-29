Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Hvězda Baníku za 100 milionů v Alkmaaru vyhořela. S Šínem klub nepočítá

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Matěj Šín odehrál za AZ Alkmaar 27 zápasů, ale jen osm od začátku. Na startu nové sezony nedostal za áčko ani minutu.
Hvězda Baníku za 100 milionů v Alkmaaru vyhořela. S Šínem klub nepočítá

Hvězda Baníku za 100 milionů v Alkmaaru vyhořela. S Šínem klub nepočítá

Zdroj: FC Baník Ostrava
Reklama
Další články z SportyŽivě
Mahmičův odchod z Liberce. Potíže s agenty, nyní se do hry vložil bohatý turecký podnikatel
Mahmičův odchod z Liberce. Potíže s agenty, nyní se do hry vložil bohatý turecký podnikatel
Nový vůdce Sparty Karabec čelí prvním problémům. Jako Krejčí se chovat nechce
Nový vůdce Sparty Karabec čelí prvním problémům. Jako Krejčí se chovat nechce

Dva dny po převzetí kapitánské pásky vede Adam Karabec Spartu do vyprodaného derby se Slavií, z pátého...

Nepřítel Sparty i Slavie. Přeběhlík Jurásek to v derby schytá od obou táborů
Nepřítel Sparty i Slavie. Přeběhlík Jurásek to v derby schytá od obou táborů

Matěj Jurásek nastoupí v neděli na Letné k 318. derby jako hráč, kterého pískají vlastní i soupeřovy...

Červená karta, tři penalty a debakl 1:5. Kouč Bělehradu po vyřazení v Plzni vyzval UEFA, aby prošetřila výkon sudích
Červená karta, tři penalty a debakl 1:5. Kouč Bělehradu po vyřazení v Plzni vyzval UEFA, aby prošetřila výkon sudích

Viktoria Plzeň ve čtvrtek 27. srpna vyřadila v play-off Evropské ligy Crvenu zvezdu Bělehrad. Odvetu...

Plzeň zažila senzační obrat proti Crvenej Zvezde. Srbští fanoušci ale předvedli něco, za co klub čeká mastná pokuta od UEFA
Plzeň zažila senzační obrat proti Crvenej Zvezde. Srbští fanoušci ale předvedli něco, za co klub čeká mastná pokuta od UEFA

Čtvrteční večer 27. srpna 2026 v Plzni přinesl jednu z nejdivočejších odvet v historii Evropské ligy, a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.