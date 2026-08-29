Hvězda Baníku za 100 milionů v Alkmaaru vyhořela. S Šínem klub nepočítá

Když v srpnu 2025 odcházel dvacetiletý odchovanec Baníku Ostrava do Alkmaaru, mluvilo se o přestupu za zhruba 4 miliony eur, v přepočtu téměř 98 milionů korun. Kluby oficiální částku nikdy nepotvrdily, ale mediální zaokrouhlení na „sto milionů“ se rychle usadilo. Šín měl za sebou 86 ligových startů a 11 gólů za Baník, kapitánskou pásku i debut v seniorské reprezentaci. AZ ho při příchodu představilo jako hráče s více než stovkou zápasů v české nejvyšší soutěži. O rok později sbírá minuty za Jong AZ v druhé lize a podle FootballTransfers míří na hostování do ADO Den Haag.
Co říkají čísla za první sezonu
Sedmadvacet soutěžních startů za AZ v ročníku 2025/26 zní na první pohled slušně. Jenže detailní pohled do dat Opta Analyst ukazuje jinou realitu: pouze šest ligových zápasů začal v základní sestavě, k tomu jeden pohárový a jeden v Konferenční lize. Zbytek byly krátké záskoky z lavičky. Bilance tří gólů a jedné asistence není nulová, ale na ofenzivního záložníka kupovaného jako rozvojový projekt je to málo na to, aby si vydobyl pevnou roli v rotaci.
Sám Šín přitom v únoru 2026 v rozhovoru pro Livesport.cz říkal, že malá minutáž byla součástí plánu. „Seznamovací sezona,“ popsal první rok v Nizozemsku. Problém nastal, když po seznamovací sezoně nepřišla ta průlomová.
Proč se nedostavil posun
FootballTransfers explicitně zmiňuje, že Šínovi v minulém ročníku blokoval prostor Sven Mijnans. Logika říkala, že po jeho letním odchodu se otevřou dveře. Nestalo se. Na startu Eredivisie 2026/27 nemá Šín za áčko AZ jedinou minutu. Místo toho nastupuje za Jong AZ ve druhé lize, kde má dva starty.
AZ je přitom po třech kolech na prvním místě s plným počtem devíti bodů. Tým šlape, trenér nemá důvod sahat po hráči, který se za rok nedokázal prosadit do pevné role. Tvrdé oficiální vysvětlení typu „s ním nepočítáme“ v otevřených zdrojích sice chybí, ale řeč čísel je dostatečně výmluvná.
ADO Den Haag: záchranná stanice na minuty
Podle nizozemských zdrojů je hostování do ADO Den Haag velmi blízko, byť oficiální potvrzení od klubu zatím nepřišlo. ADO je eredivisní nováček, po třech kolech sedmnáctý s nulou bodů. Kariérně je to krok dolů: AZ vede tabulku, ADO se krčí na jejím dně.
Pro Šína ale může být důležitější jiná metrika než prestiž dresu:
- Minuty na hřišti – v ADO má reálnou šanci na pravidelnou roli, kterou v AZ nedostával.
- Eredivisie zůstává – pořád jde o nejvyšší nizozemskou soutěž, ne o sestup do nižší ligy.
- Smlouva s AZ do roku 2030 – Alkmaar si hráče drží, jde o hostování, ne o definitivní rozchod.
Nejbližší zápasy ADO jsou 30. srpna ve Feyenoordu a 6. září doma s Fortunou Sittard. K datu rešerše ale Šín ještě nefiguroval na oficiální soupisce ADO, takže debut závisí na dotažení registrace.
Konec, nebo restart?
Model AZ je známý: koupit mladého hráče, zlepšit ho, prodat dál. Šín o tom sám mluvil v rozhovoru pro Football Club: „Zlepšíme tě a půjdeš dál, takový je plán.“ Smlouva do poloviny roku 2030 dává Alkmaaru čas i kontrolu. Hostování v ADO proto podle nás není signál, že by AZ svůj projekt definitivně odepsalo. Je to přiznání, že roční adaptace nestačila a hráč potřebuje hrát, ne sedět na lavičce týmu, který vyhrává i bez něj.
Zajímavá je i historická poznámka: AZ při Šínově příchodu samo připomnělo, že před ním odehrál za první tým klubu z českých hráčů jen Ondřej Mihálik, a to pouhé tři oficiální zápasy. Šín českou stopu v historii AZ už překonal. Na to, aby překonal i nálepku neúspěchu, bude potřebovat něco, co v Alkmaaru nedostával. Pravidelné minuty na hřišti.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl