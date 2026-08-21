Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Předpověď pro houbaře: V těchto 3 oblastech houby rostou. Zachrání září sezónu?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Letošní houbařská sezona zatím patří k těm, které milovníkům plných košíků mnoho radosti nedělají. Dlouhé období horka a nedostatku srážek vysušilo půdu natolik, že na řadě míst je hledání hřibů spíše zkouškou trpělivosti. Přesto letošní houbařská sezona ještě nemusí být definitivně ztracená.
3 oblasti, kde je letos největší šance na houby: Sucho sezonu brzdí, září ji ale ještě může zachránit

3 oblasti, kde je letos největší šance na houby: Sucho sezonu brzdí, září ji ale ještě může zachránit

Zdroj: Kapitalio
Reklama
Další články z Kapitalio
Nečekaná proměna Pavly Tomicové: Po 30 letech shodila hřívu a fanoušci jsou v šoku
Nečekaná proměna Pavly Tomicové: Po 30 letech shodila hřívu a fanoušci jsou v šoku
Nejvýše položený dochovaný hrad v ČR stojí v 1036 metrech: Nabízí pohádkový výhled
Nejvýše položený dochovaný hrad v ČR stojí v 1036 metrech: Nabízí pohádkový výhled

Jeden z nejkrásnějších výhledů na Šumavu a rakouské Alpy si můžete dopřát z hradní zříceniny Vítkův hrádek....

Za teplem k moři i na podzim: Vybrala jsem 5 skvělých destinací už od 11 000 Kč
Za teplem k moři i na podzim: Vybrala jsem 5 skvělých destinací už od 11 000 Kč

Léto nemusí skončit posledním srpnovým víkendem. V září a říjnu zůstává v několika oblíbených destinacích...

Růžové jezero s léčivou vodou leží blíže, než si myslíte. Koupání tu vyjde na 103 Kč
Růžové jezero s léčivou vodou leží blíže, než si myslíte. Koupání tu vyjde na 103 Kč

Na severu Srbska, ve vojvodinské obci Pačir, leží koupaliště, které na fotografiích působí téměř...

Cuketové placičky se sýrem a dipem: Křupavá a levná letní večeře z 1 cukety
Cuketové placičky se sýrem a dipem: Křupavá a levná letní večeře z 1 cukety

V srpnu se cukety objevují na zahradách i v obchodech v takovém množství, že člověk někdy neví, co s nimi....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

Web nabízí pestrý obsah z různých oblastí běžného života – od cestování a gastroprůvodců přes recenze a nakupování až po bydlení, recepty, finance a zajímavosti. Čtenáři zde najdou praktické tipy, doporučení i inspiraci, která pomáhá lépe se orientovat v každodenních rozhodnutích.Obsah je...

Všechny články tohoto autora →
Kapitalio
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.