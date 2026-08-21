Předpověď pro houbaře: V těchto 3 oblastech houby rostou. Zachrání září sezónu?

Letošní houbařská sezona zatím patří k těm, které milovníkům plných košíků mnoho radosti nedělají. Dlouhé období horka a nedostatku srážek vysušilo půdu natolik, že na řadě míst je hledání hřibů spíše zkouškou trpělivosti. Přesto letošní houbařská sezona ještě nemusí být definitivně ztracená.
Konec srpna a především blížící se podzim mohou situaci změnit v případě, že přijde dostatek vytrvalejších srážek a mírnější teploty. Největší šanci mají zatím oblasti, které si udržely více vláhy. Jde hlavně o některé vyšší a chladnější polohy na západě a severu Čech a místy také na severovýchodě Moravy.
Přečtěte si také: Nejvýše položená hradní zřícenina v ČR leží v 1035 metrech. Nabízí úchvatný výhled na Šumavu i Alpy Letošní léto houbám příliš nepřálo
Houby potřebují
vhodnou kombinaci vláhy a teplot. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) proto při výpočtu pravděpodobnosti jejich růstu pracuje s nasycením půdy srážkami za předchozích 30 dní a s průměrnou teplotou za posledních sedm dní. Jedna vydatná bouřka tedy sama o sobě bohatou úrodu nezaručí. Hřiby se po dešti neobjeví okamžitě. Pro jejich růst je důležitá nejen vláha, ale také vhodná teplota a několik příznivých dnů za sebou. Foto: Tocekas/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)
Právě dlouhodobý nedostatek vláhy je letos největším problémem.
Podle projektu InterSucho zasahovala k 16. srpnu odchylka sucha od obvyklého stavu přibližně 98 % území. Extrémní sucho bylo zaznamenáno na 37 % Česka.
Mykolog Jan Borovička z České mykologické společnosti zhodnotil situaci
pro Novinky velmi pesimisticky:
„Letos je to naprostá tragédie, je to jedna z nejhorších sezon.“
Zmínil však také místa s vyššími srážkovými úhrny, například
Krušné hory nebo Podkrkonoší.
Přečtěte si také: „Moc námahy s nejistým výsledkem.“ Petr Pavel zavzpomínal, jak se snažil získat svou ženu Evu Kde má hledání hub největší smysl
Pokud bych se v těchto dnech vydala do lesa, nevybírala bych pouze místa, kde se houbám dařilo v minulých letech. Mnohem důležitější je letos sledovat, kde během posledních týdnů skutečně zapršelo. Rozdíly mezi jednotlivými oblastmi jsou totiž značné.
Češi jsou vášnivým národem houbařů, letos ale mají na mnoha místech smůlu – houby zkrátka moc nerostou. Foto: Magnific
Za nadějnější
lze v současnosti považovat především: Krušné hory a část severozápadních Čech, kde se už během léta objevovaly lokality s příznivějšími srážkovými podmínkami Liberecko, Českolipsko a Podkrkonoší, tedy oblasti, kde jsou místy podmínky příznivější než ve vysušených nížinách části Beskyd a Moravskoslezského kraje, kde měření půdní vlhkosti rovněž ukazují lokálně lepší situaci.
Přečtěte si také: Špičkový relax jen kousek od hranic: Termální park láká na 13 bazénů, vstupné za 460 Kč a vodu o teplotě 38 °C
Naopak komplikovaná zůstává situace zejména na jižní Moravě. Právě zde může
relativní nasycení půdy zůstávat mimořádně nízké. Vyšší vlhkost byla naměřena především v horských polohách na severu Čech a východě Moravy. Září může sezonu ještě zvrátit
Odpověď na otázku, zda letos houby ještě porostou, není vůbec jednoduchá.
Podzimní houbařská vlna stále přijít může, potřebovala by však delší období s dostatkem vláhy. Po jednom dešti se navíc les obvykle nezaplní hřiby ze dne na den. Plný košík je letos spíše odměnou za trpělivost. Největší šanci mají houbaři v oblastech, kde se v půdě drží více vláhy. Foto: George Chernilevsky/Wikimedia Commons (Self-published work)
Příliš optimistický zatím není ani
delší výhled ČHMÚ. Pro období do 6. září počítá spíše se srážkami na rozhraní podprůměrných a průměrných hodnot a s teplotami převážně nad dlouhodobým normálem. Pro houbaře tedy nebude rozhodující datum v kalendáři, ale to, jak se počasí vyvine v dalších týdnech.
Na houby tak letos ještě nemusíme úplně zanevřít. Místo spoléhání na fotografie plných košíků ze sociálních sítí je ale rozumnější sledovat aktuální mapu meteorologů a
vývoj srážek v konkrétní oblasti.
Přečtěte si také: Za 20 minut máte hotovo: Toskánský salát z rajčat zachrání i starší pečivo Při sběru hub je důležitá i opatrnost
Pokud se houby po deštích přece jen objeví, platí základní pravidlo, které se napříč lety nemění. Mykolog Jaroslav Klán
pro Lidovky.cz připomněl:
„Základním pravidlem je sbírat jen ty houby, které opravdu dobře známe.“
Letošní houbaření tak bude pravděpodobně více o trpělivosti a správném výběru lokality než o přeplněných koších. Největší šanci mají nyní vlhčí a chladnější lesy ve vyšších polohách. Pokud se během konce srpna a září přidají vydatnější deště, může mít letošní sezona ještě úplně jiný závěr. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, chmi.cz, intersucho.cz, novinky.cz, lidovky.cz