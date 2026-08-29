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Dělníci i nadále staví novou lávku v Karviné, montáž bude na podzim

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Letos na podzim by měla být namontovaná nová lávka přes řeku Olši, a to v Karviné-Starém Městě. Jak informovala mluvčí města Monika Danková, její výstavba pokračuje podle harmonogramu.
Dělníci i nadále staví novou lávku v Karviné, montáž bude na podzim

Dělníci i nadále staví novou lávku v Karviné, montáž bude na podzim

Zdroj: Město Karviná
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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