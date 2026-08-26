Měníte matraci včas? Většina lidí dělá zásadní chybu a ničí si záda

Na matraci strávíme třetinu života, přesto její výměnu odkládáme do nekonečna. Investice do kvalitního spánku a pečlivý výběr jsou sice skvělým začátkem, ale ani ta nejlepší matrace nevydrží věčně. Většina z nás na té své spí o roky déle, než je zdrávo – a zbytečně si tím ničí záda i zdraví.
Napadlo vás někdy, že vaše matrace už možná dosluhuje? Poznáte to nejen na samotné matraci, ale i na sobě. Pokud je ve špatném stavu, může se to projevit bolestmi zad, alergiemi, nevyspalostí a celkově špatným pocitem ze spánku. V takovém případě není na co čekat a novou matraci zkrátka pořídit.
Přečtěte si také: Ani Maďarsko, ani Slovensko. Ty nejlepší termální lázně najdete v Česku, mají 9 bazénů s vodou až 36 °C Životnost matrace záleží i na péči
Věděli jste, že se může životnost matrace prodloužit i tím, že o ni budete řádně pečovat? Správně byste ji totiž měli
pravidelně vysávat, obracet a také čistit – asi nejvhodnějším způsobem je použití parního čističe, který dokáže díky vysokým teplotám zničit veškeré bakterie, roztoče a další potvory. Matrace by se měla pravidelně vysávat, obracet a ideálně i čistit parním čističem. To všechno její životnost může prodloužit. Foto: Magnific
Odborníci doporučují matraci měnit za novou každých přibližně sedm až deset let. Celková životnost matrace se ale může lišit i podle toho, jestli je kvalitní, o jaký se jedná typ a také jakou mají odolnost. Záleží také na hmotnosti člověka a na tom, jestli o ni pečuje. Vysoce kvalitní matrace mohou vydržet i patnáct let a zároveň obyčejná pružinová matrace může vydržet jen pět.
Přečtěte si také: Parkety z 80. let se vracejí. Pod kobercem možná máte schovaný dnešní interiérový hit Co dělat se starou matrací?
Možná se vám do výměny matrace nechce kvůli tomu, že je velká a její likvidace je příliš náročná.
Správně by se měla odvézt do sběrného dvoru, kde už bude řádně zlikvidována. Pokud nemáte možnost matraci odvézt, můžete si koupit novou od nějaké firmy, která v rámci svých služeb nabízí odvoz a likvidaci staré matrace. Jak poznat, že matrace potřebuje vyměnit
Pokud se životnost vaší matrace blíží ke konci, můžete to docela jednoduše poznat. Pokud je
proležená, špinavá, zapáchá, vrže a nebo na sobě má jakékoliv otisky, které by tam být neměly, pak je třeba zpozornět. Často se ale bohužel stává, že lidé příznaky ignorují, matraci mají mnohem déle než by mít měli, což může vést k nepříjemným zdravotním potížím. Spánek na staré matraci může být utrpením. Způsobuje bolesti zad i nekvalitní spánek. Foto: Magnific
Matrace by vám ale
neměla jakkoliv narušovat spánek. Pokud v noci nemůžete spát, špatně se vám leží a nebo vás v noci trápí bolesti zad, může být problém ve vaší matraci. Nemusí být nutně opotřebovaná, ale třeba vám jednoduše nevyhovuje. Během života se totiž mohou měnit vaše preference – vliv má i snížení či zvýšení hmotnosti, sdílení matrace s partnerem nebo můžete mít zkrátka odlišné spánkové návyky než dřív.
Přečtěte si také: 3 oblasti, kde je letos největší šance na houby: Sucho sezonu brzdí, září ji ale ještě může zachránit
Na pravidelnou výměnu matrace by neměli zapomínat zejména alergici a astmatici, protože se v ní
množí alergeny, prach, plísně i roztoči. Trápí vás v noci ucpaný nos, rýma, nebo špatné dýchání? Možná za to může právě matrace, která už potřebuje vyměnit. Zdroje: Autorský text redakce Kapitalio.cz, Sleepfoundation.org, Thespruce.com