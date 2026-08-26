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Měníte matraci včas? Většina lidí dělá zásadní chybu a ničí si záda

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Na matraci strávíme třetinu života, přesto její výměnu odkládáme do nekonečna. Investice do kvalitního spánku a pečlivý výběr jsou sice skvělým začátkem, ale ani ta nejlepší matrace nevydrží věčně. Většina z nás na té své spí o roky déle, než je zdrávo – a zbytečně si tím ničí záda i zdraví.
Měníte matraci včas? Většina lidí dělá zásadní chybu a ničí si záda

Měníte matraci včas? Většina lidí dělá zásadní chybu a ničí si záda

Zdroj: Kapitalio
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