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Andrej Babiš ukázal luxusní vilu v Průhonicích: Lustr za statisíce i vzkaz od dětí

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Andrej Babiš (71) nechal veřejnost nahlédnout do soukromí své průhonické vily. Stačila fotografie z pracovního jednání s Alenou Schillerovou (62) a pozornost se rázem přesunula od státního rozpočtu k tomu, co má premiér doma. Vedle luxusního lustru za statisíce zaujalo i plátno s dojemným vzkazem pro tátu nebo šachovnice přímo na stole.
Babiš nechává často fanoušky nahlédnout do svého soukromí

Babiš nechává často fanoušky nahlédnout do svého soukromí

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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