Andrej Babiš ukázal luxusní vilu v Průhonicích: Lustr za statisíce i vzkaz od dětí

Andrej Babiš ukázal luxusní vilu v Průhonicích: Lustr za statisíce i vzkaz od dětíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Babiš nechává často fanoušky nahlédnout do svého soukromí
Playmate. Závodnice. Dva světy, jedna žena. Zářijové vydání Playboy Czech Republic přináší na titulní...
Vítězka SuperStar 2013 Sabina Křováková si léto užívá po svém. Na snímcích, které vznikly během jednoho z...
Evropa 2 přišla o další výraznou osobnost. Necelý rok po smrti Patrika Hezuckého (†55) zemřel ve věku 60...
Mladý zpěvák Nikolas Put (23) chtěl být původně učitelem, nakonec ho však láska k hudbě a obdiv ke Karlu...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Řepka po aféře vsadil na romantiku: S Kristelovou odjel do Itálie, kde si svou ženu náležitě opečovává
- Vojta Kotek po měsících sundal klobouk a ukázal vlasy. Ženy píšou, že mu šediny sluší víc než jeho účes v dvaceti
- Princezna Kate ohromila fanoušky novou barvou vlasů: Důvod je však úplně jiný, než si veřejnost myslí
- Vydělávali miliony, pak přišli o všechno. Celebrity, které skončily v dluzích a exekucích