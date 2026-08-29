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Neobvyklé jméno a vlna emocí: Gabriela Soukalová se pochlubila novorozenou dcerkou

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Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová (36) oznámila na sociálních sítích radostnou zprávu. Podruhé se stala maminkou a prožívá s partnerem jednom z nejkrásnějších období v roce. Druhá dcera navíc dostala velmi netradiční jméno.
Gabriela Soukalová ukončila kariéru v roce 2019.

Gabriela Soukalová ukončila kariéru v roce 2019.

Zdroj: herminapress.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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