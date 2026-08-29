Výplata už není to jediné, na čem záleží: Podle čeho si vybíráme zaměstnání

To, co Češi od
práce očekávají, se proměňuje. Zatímco dříve hrála při výběru zaměstnání hlavní roli především výše mzdy, dnes lidé stále více zohledňují také pracovní prostředí, možnosti profesního růstu nebo flexibilitu. Očekávání se přitom výrazně liší nejen podle věku, ale také podle aktuální životní situace. Kromě výplaty je důležité i to, jak se v práci cítíme
Atraktivní mzda, benefity a příjemné pracovní prostředí patří mezi nejdůležitější faktory při výběru zaměstnání. Podle odborníků z personální agentury Advantage Consulting považuje více než 60 % Čechů za klíčovou právě výši odměny a zaměstnanecké benefity. Pro podobnou část zaměstnanců je důležitá také příjemná pracovní atmosféra.
Při hledání práce dnes ale mnoho lidí neřeší jen to, kolik si vydělají. Stále větší roli hraje také to, jak se na pracovišti cítí, zda mezi kolegy panuje vzájemný respekt a jestli mohou s nadřízenými otevřeně komunikovat. Právě atmosféra na pracovišti pak může výrazně ovlivnit, jestli je člověk ve své práci dlouhodobě spokojený, nebo ne.
Život nekončí po pracovní době
Mladší generace přistupuje k hledání zaměstnání i vlastní
kariéře jinak než generace před ní. Často má jasnější představu o tom, co od práce očekává, a pokud se v ní necítí dobře, nemá problém odejít a hledat jinou cestu.
Oproti předchozím generacím se podle odborníků liší také způsob, jakým přistupuje k odpočinku.
Dovolenou čerpá častěji průběžně během roku a místo jedné dlouhé dovolené dává přednost kratším pobytům nebo prodlouženým víkendům. I to souvisí s důrazem na work-life balance a snahou nenechávat odpočinek až na několik týdnů v roce.
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„Generace Z přináší výrazné proměny zaměstnaneckých očekávání. Zásadní je pro ně smysluplnost práce, flexibilní pracovní doba, otevřená komunikace, duševní pohoda a diverzita. Firmy proto stále častěji investují do budování pozitivní firemní kultury, interní komunikace, wellbeingu nebo podpory work-life balance,“ uvádí Gabriela Hansliková, ředitelka personální agentury Advantage Consulting.
„Generace Z obecně klade větší důraz na work-life balance, flexibilitu a schopnost sladit práci s osobním životem,“ potvrzuje Petra Adamová z Centropol Energy. Mladší zaměstnanci tak častěji hledají flexibilní pracovní dobu, podporu duševní pohody a práci, ve které vidí smysl. Stále důležitější pro ně přitom může být i to, zda jim zaměstnání umožňuje věnovat dostatek času životu mimo práci. S životními zkušenostmi přichází potřeba větší jistoty
Očekávání starších generací se od priorit mladších zaměstnanců v mnohém liší. Při výběru práce pro ně bývá důležitá stabilita, jistota příjmu a dlouhodobé benefity. Svou roli může hrát také pověst firmy, její historie i to, zda působí jako spolehlivý zaměstnavatel.
„Průzkumy ukazují, že starší pracovníci zůstávají zaměstnavatelům výrazně loajálnější než mladší generace a pracovní změny realizují méně často. Rozdíly jsou patrné i v preferovaných benefitech. Zatímco mladší zaměstnanci očekávají flexibilní benefity, podporu duševního zdraví nebo možnost osobního rozvoje, starší generace více oceňuje příspěvky na pojištění, vzdělávání či zdravotní péči,“ uvádí Hansliková.
Rozdílné priority přitom nemusí souviset jen s
věkem samotným. Svou roli hraje také životní fáze. Zatímco pro mladého člověka na začátku kariéry může být důležitější možnost hledat nové příležitosti, zkoušet různé pracovní cesty nebo snadněji měnit místo, později může přirozeně vzrůstat význam finanční jistoty a dlouhodobého zázemí.
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Pro mnoho lidí je důležité také vědomí, že se budou moci v práci profesně posouvat. Chtějí získávat nové zkušenosti, rozvíjet své dovednosti a mít možnost učit se nové věci. Svou roli hraje i způsob vedení a komunikace na pracovišti.
Otevřený přístup nadřízených, pravidelná zpětná vazba a jasná komunikace mohou výrazně ovlivnit to, jak člověk svou práci vnímá. Nejde totiž jen o samotnou pracovní pozici, ale také o pocit, že má člověk prostor se rozvíjet a ví, kam se může v budoucnu posunout.
V nejisté době chceme mít alespoň jednu jistotu
Napříč generacemi se zároveň do popředí dostává jistota zaměstnání. Svůj podíl na tom má období vysoké inflace, ekonomické nejistoty i rychlé změny na trhu práce. Vyšší důraz na stabilitu často souvisí také s aktuální životní situací, například s péčí o rodinu nebo splácením hypotéky.
Ačkoli se očekávání jednotlivých generací liší, jedno mají společné: samotná výše mzdy už pro mnoho lidí není jediným měřítkem dobré práce. Ideální zaměstnání tak pro každého může znamenat něco jiného, stále častěji v něm ale hledáme rovnováhu mezi finanční jistotou, osobní spokojeností a životem mimo pracovní dobu.
Zdroje: tiskové materiály, autorský text