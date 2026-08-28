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Pálení listí a větví na zahradě se může extrémně prodražit: Za chybu hrozí pokuta až 1 000 000 Kč

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Oheň na zahradě byl pro řadu lidí roky nejrychlejším způsobem, jak se zbavit hromady listí, posečené trávy nebo větví po řezu stromů. Dnes už ale není rozhodující jen to, zda je materiál suchý.
Pálení listí a větví na zahradě má přísná pravidla. Za chybu hrozí vysoké pokuty

Pálení listí a větví na zahradě má přísná pravidla. Za chybu hrozí vysoké pokuty

Zdroj: Kapitalio
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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