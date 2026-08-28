Pálení listí a větví na zahradě se může extrémně prodražit: Za chybu hrozí pokuta až 1 000 000 Kč

Oheň na zahradě byl pro řadu lidí roky nejrychlejším způsobem, jak se zbavit hromady listí, posečené trávy nebo větví po řezu stromů. Dnes už ale není rozhodující jen to, zda je materiál suchý.
Od 1. března 2025 platí jasnější pravidla a ani letos se na nich nic zásadního nemění. Pokud je cílem rostlinný materiál jednoduše zlikvidovat, jde o odpad a na běžném zahradním ohništi ho pálit nelze.
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Zákon o ochraně ovzduší sice říká, že v otevřeném ohništi lze spálit suché rostlinné materiály bez chemického znečištění, jenže současně je nutné respektovat zákon o odpadech. Ořezané větve ze zahrady už nelze jednoduše spálit jen proto, abyste se jich zbavili. Foto: Magnific
Ministerstvo životního prostředí vysvětluje, že rozhoduje účel, za kterým se spadaných větví chcete na pozemku zbavit. Suché čisté dřevo a větve lze využít například k opékání, získání tepla nebo rekreačnímu ohni. Pokud však stejnou hromadu větví zapálíte jen proto, abyste se jí zbavili, stává se z ní odpad a takové spalování už přípustné není.
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Posečená tráva, shrabané listí, plevel nebo zbytky ze sklizně mají skončit v kompostu nebo v systému, který
pro biologický odpad zajišťuje obec. Může jít například o hnědou nádobu, sběrný dvůr nebo obecní kompostárnu.
Sama bych u většího jarního úklidu volila rozdělení materiálu už při práci. Drobné zelené zbytky do kompostu, vhodné větve do štěpkovače a přebytek do obecního sběru. Je to praktičtější než později řešit, co ještě smí přijít do ohně, a co už do něj rozhodně nepatří.
Jak se vyhnout potížím s úřady: trávu a listí kompostujte větve můžete štěpkovat a štěpku využít na zahradě větší množství bioodpadu odevzdejte na místo určené obcí
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Za porušení zákona o ochraně ovzduší může fyzické osobě hrozit pokuta do 50 000 Kč. Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí zároveň uvádí, že za některá porušení zákona o odpadech související s takovým nakládáním může horní hranice sankce
dosáhnout až 1 000 000 Kč. Rozdělání ohně na zahradě zůstává možné, pokud používáte suché čisté dřevo jako palivo například pro opékání nebo získání tepla. Foto: Magnific
To samozřejmě neznamená, že za několik spálených listů automaticky dostanete milionovou pokutu. Jde o zákonné horní hranice a
konkrétní postih závisí na okolnostech případu. Přesto je dobré vědět, že nejde jen o sousedský spor kvůli kouři.
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Ani legální táborák na zahradě není bez pravidel. Obec může stanovit
vlastní podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů, pokud nejde o odpad, a vždy platí povinnost počínat si tak, aby nevznikl požár.
Tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru (HZS) Kraje Vysočina, Petra Musilová,
upozorňuje:
„Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru.“
Běžná fyzická osoba navíc nemá ze zákona povinnost svůj oheň hasičům hlásit, u většího pálení však
HZS ohlášení doporučuje. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, zakonyprolidi.cz, mzp.gov.cz, hzscr.gov.cz