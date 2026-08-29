Vědci sledovali 88 starých psů a našli varovný signál demence. Klíč je v délce kroku, kterou řídí frontální kortex

Výzkumníci z North Carolina State University sledovali 88 starších a geriatrických psů v rámci dlouhodobého programu Longitudinal Study of Canine Neuroaging, který na univerzitě běží od roku 2018. Výsledky publikované 25. června 2026 v časopise Frontiers in Veterinary Science přinášejí překvapivě jednoznačný závěr: zkracování délky kroku předních končetin souvisí s kognitivním úbytkem těsněji než samotný kalendářní věk zvířete. Každých deset bodů na škále CADES, standardizovaném dotazníku hodnotícím kognitivní deficit, odpovídalo zhruba 1,2% zkrácení kroku.
Třídenní vyšetření odhalilo víc než roky pozorování doma
Věk sám o sobě v multivariačním modelu jako silnější prediktor neobstál. Tým přitom korigoval vliv bolesti prostřednictvím dotazníku CBPI, a přesto vazba mezi kognitivním skóre a kratším krokem zůstala statisticky významná. Jinými slovy, pes nezkracuje krok jen proto, že stárne nebo ho něco bolí. Zkracuje ho, protože jeho mozek ztrácí schopnost organizovat chůzi.
Každá kontrolní návštěva ve studii trvala tři po sobě jdoucí dny. První den absolvoval pes fyzikální, neurologické a ortopedické vyšetření spolu s testy mobility, sluchu a laboratorními odběry. Druhý den následovala standardizovaná kognitivní baterie. Třetí den patřil elektrofyziologii, včetně sluchových evokovaných potenciálů (BAER) a elektroretinografie (ERG). Majitelé mezitím vyplňovali dva klíčové dotazníky: CADES pro kognici a CBPI pro bolest. Kontroly se opakovaly přibližně každých šest měsíců, průměrný věk zařazených psů se pohyboval kolem dvanácti let.
Samotné měření kroku probíhalo elegantně jednoduše. Pes šel dvakrát na vodítku po rovné pětimetrové trase, bez pamlsků a povzbuzování. Kamera snímala chůzi z pevné pozice, dva vyškolení hodnotitelé pak z videa počítali kroky levé a pravé přední i levé a pravé zadní končetiny. Délka kroku se vypočítala jako pět metrů děleno průměrným počtem kroků dané končetiny ze dvou průchodů. Výsledek se normalizoval na kohoutkovou výšku, aby se eliminoval vliv velikosti plemene. Spolehlivost měření, jak uvnitř jednoho hodnotitele, tak mezi dvěma hodnotiteli, vyšla výborně. Žádný sofistikovaný přístroj, žádná tlaková deska. Stačil metr pásky na podlaze a kamera.
Proč právě přední končetiny prozrazují kognitivní úbytek
Zajímavý detail: statisticky významná asociace se prokázala výhradně u thorakálních, tedy předních končetin. U zadních nohou se stejný vztah nepotvrdil. Autoři to vysvětlují tím, že pánevní chůze stárnoucích psů bývá výrazně ovlivněna kyčelní artrózou, kolenními problémy a lumbosakrální patologií; tyto ortopedické potíže kognitivní signál v datech efektivně „utopí“.
Přední končetiny takovou zátěží trpí méně, a proto v nich lépe vynikne vliv centrální motorické kontroly. Obecná neurofyziologie chůze připisuje frontálním oblastem mozku plánování a programování lokomoce, koordinaci pozornosti a exekutivních funkcí s motorickými povely směřujícími do mozkového kmene a míchy. Když tyto sítě degenerují, pes ztrácí schopnost „naprogramovat“ plynulý, prostorově efektivní krok. Výsledkem je kratší, drobnější pohyb, měřitelný, opakovatelný a statisticky odlišitelný od pouhého zpomalení.
A právě zde tkví klíčový rozdíl. Doplňková analýza ukázala, že pokud vědci vložili do modelu současně délku kroku i rychlost chůze, významným prediktorem kognitivního skóre zůstala délka kroku. Rychlost sama o sobě prediktivní sílu ztratila. Pomalejší tempo může mít desítky příčin: únavu, horko, nezájem. Kratší krok předních nohou ukazuje na jemnější prostorový parametr, který odráží organizaci pohybu v mozku.
Co to znamená pro veterináře a pro majitele starých psů
Dosavadní diagnostika kognitivní dysfunkce psů (CCDS) se opírá převážně o kombinaci anamnézy, pozorování změn chování a klinického vyšetření. Dotazníky typu CADES používá podle amerického průzkumu z roku 2025 jen asi třetina veterinářů. Přes 80 % z nich sice doporučuje farmaka nebo doplňky (nejčastěji selegilin), ale zhruba 90 % hodnotí současné léčebné možnosti jen jako mírně nebo středně účinné. Časný záchyt proto nabývá mimořádného významu: čím dříve se podaří zachytit počínající úbytek, tím dříve lze nasadit dietní úpravy, mentální stimulaci, omega-3 mastné kyseliny, antioxidanty, cvičení a úpravy prostředí.
Měření délky kroku nabízí veterinářům další objektivní stopu tam, kde se dosud hodně spoléhalo na subjektivní popis chování od majitele. CADES rozlišuje čtyři stadia: normu (0–7 bodů), mírné postižení (8–23), střední (24–44) a těžké (45–95). Protože autoři modelovali vztah průběžně přes celé skóre, dá se předpokládat, že změna délky kroku se může projevovat už v mírné fázi, tedy dříve, než si majitel všimne dezorientace, poruch spánku nebo nečistotnosti.
Pro majitele z toho plyne praktický návod: natáčet psa při chůzi po stejné rovné trase v pravidelných intervalech a porovnávat, zda přední nohy dělají nápadně více kratších kroků než dříve. Samotné video domácí diagnózu nenahradí, ale v kombinaci s dalšími varovnými signály (bezcílným bloumáním, ztrátou naučených návyků, změnami sociální interakce) dává důvod navštívit veterináře dříve, než se příznaky prohloubí.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková