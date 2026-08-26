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Lidé berou Action útokem: Vychytávka k mobilu za 199,90 Kč zachrání vybitou baterii

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V obchodech Action se teď strhla sháňka po dalším zlevněném hitu. Za pouhé dvě stovky tam pořídíte šikovného pomocníka od známé značky, který bude vašim parťákem v parku, na cestách i na palubě letadla. S nákupem se ale vyplatí pospíšit – akční nabídka platí jen do 1. září.
Akce v Actionu: Značková powerbanka Philips za 199 Kč zachrání vybitý telefon na cestách

Akce v Actionu: Značková powerbanka Philips za 199 Kč zachrání vybitý telefon na cestách

Zdroj: Kapitalio
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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