TV Tip: Temná věž se zhroutila, ale staví novou. Slavný propadák je spíš pokračováním než adaptacíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
TV Tip: Temná věž se zhroutila, ale staví novou. Slavný propadák je spíš pokračováním než adaptací
„Brexit, Cambridge Analytica – pokaždé, když se kolem Facebooku objevila nějaká událost, volali mi lidé a...
Dva v tom (Nine Months) je romantická komedie Chrise Columbuse a remake francouzského filmu Devět měsíců...
Největší castingová sága všech dob se chýlí ke konci. Šestadvacátá bondovka v režii Denise Villeneuva a...
Líhnou se stále noví… Lidstvo ve filmech (a už i v seriálu) nikdy nezkrotí vesmírné xenomorfy alias...
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