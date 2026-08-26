Zapomenutý klenot západních Čech: Zámek, který svou krásou konkuruje nejznámějším památkám ČR

Česko má řadu zámků, před kterými se v sezoně tvoří fronty. Pak existují místa, která zůstávají trochu stranou pozornosti, přestože by se svou výzdobou a atmosférou mohla směle měřit s mnohem slavnějšími památkami.
Přitom jeden takový skrytý poklad na vás čeká v západních Čechách. Na první pohled zaujme dlouhým světlým průčelím, upravenou zahradou a noblesou, kterou byste čekali spíše u mnohem známějších památek.
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Městečko Manětín leží severně od Plzně v klidné, lesnaté krajině. Samotný stejnojmenný zámek přitom svou historickou i architektonickou hodnotou výrazně převyšuje řadu známějších výletních míst. Od roku 2002 je celý zámecký areál s parkem veden jako národní kulturní památka. Historické centrum Manětína dotváří kostel svatého Jana Křtitele a barokní sochařská výzdoba, díky nimž má celé městečko nezaměnitelnou atmosféru. Foto: VitVit/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0)
Původně zde stávala středověká tvrz. Krátce před rokem 1600 ji Hrobčičtí přestavěli na renesanční zámek. Zásadní proměna přišla po ničivém požáru města v roce 1712, po kterém následovala
velkolepá barokní přestavba podle projektu architekta Tomáše Hafeneckera.
Výsledkem je
mimořádně ucelený areál. Dlouhé zámecké průčelí uzavírá jižní stranu náměstí a na opačné straně budovy pokračuje francouzská zahrada, na kterou navazuje park v přírodně krajinářském stylu.
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Největší kouzlo Manětína se podle mě ukrývá až za jeho zdmi. Reprezentativní interiéry si dodnes uchovaly
řadu původních prvků a působí překvapivě autenticky. Během prohlídky návštěvníci procházejí místnostmi vybavenými historickým mobiliářem, obrazy a bohatou freskovou výzdobou.
Hlavní sál zdobí
fresky Františka Julia Luxe z roku 1730. Ještě neobvyklejší je však soubor třinácti portrétů zámeckého služebnictva v životní velikosti z období kolem roku 1716. Právě tato kolekce patří k největším zvláštnostem Manětína.
Při návštěvě stojí za pozornost zejména: hlavní sál s bohatou freskovou výzdobou knihovna a soukromé pokoje rodiny Lažanských unikátní portréty zámeckého služebnictva francouzská zahrada s obnoveným bazénem park navazující na zámecký areál
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Také okolí zámku má za sebou dramatický vývoj. Po roce 1945 park chátral a velký oválný bazén v zahradě byl dokonce zasypán.
Obnova barokní kompozice začala až v 90. letech minulého století. Na zámecký areál navazuje upravená zahrada a park, které jsou ideálním místem pro klidnou procházku po prohlídce interiérů. Foto: Palickap/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0)
Při opravách bazénu byla nalezena také
torza renesančních soch, která byla při pozdější přestavbě použita jako stavební materiál. Kastelán Karel Mašek pro Národní památkový ústav vysvětlil:
„Sochy původně zdobily zámek v jeho renesanční stavební fázi.“
Právě podobné detaily dělají z Manětína více než jen hezkou kulisu na fotografii. Během jediné návštěvy tu člověk prochází několika staletími stavebních proměn.
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V aktuální sezoně stojí základní prohlídka pro dospělého 220 korun, děti od 6 do 17 let platí 70 korun.
Okruh trvá přibližně 45 minut, probíhá s průvodcem a skupina může mít nejvýše 30 návštěvníků.
Příjemným bonusem je
bezplatné parkování v bezprostřední blízkosti areálu. Po návštěvě interiérů lze pokračovat zahradou a parkem nebo se projít historickým centrem městečka. Památka, která si zaslouží větší pozornost
Manětín možná nemá tak zvučné jméno jako
zámky Lednice nebo Hluboká. Právě v tom ale vidím část jeho kouzla. Místo stále působí komorně a člověk má větší prostor vnímat samotnou architekturu i příběhy, které se za zdmi zámku skrývají. Zámek Manětín patří k nejvýraznějším barokním památkám severního Plzeňska a dodnes si uchovává působivé historické kouzlo. Foto: Palickap/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0)
Pokud hledáte v západních Čechách místo, kde se spojuje barokní nádhera,
zajímavý příběh šlechtického rodu, neobvyklé interiéry a krásná zahrada, Manětín rozhodně stojí za pozornost. Je to přesně ten typ památky, po jejíž návštěvě si člověk říká, proč o ní neslyšel už dávno. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, npu.cz, zamek-manetin.cz