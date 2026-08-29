Otec zapojil 10 USB flash disků do tří hubů a používá je místo disku. Celý systém drží pohromadě gumička

Uživatel Redditu s přezdívkou master_JayCe sdílel začátkem února 2026 fotografii datového řešení svého otce. Na snímku je vidět deset USB flash disků různých značek a tvarů, rozstrkaných do tří USB hubů zapojených kaskádově, jeden do druhého a ten do dalšího. Fyzicky celou sestavu drží pohromadě obyčejná gumička, která zřejmě brání jednomu z hubů, aby se pod tíhou ostatních uvolnil a rozpadl. Autor k příspěvku nepřidal žádné vysvětlení, jen lakonický popisek „Datové úložiště mého táty…“, a komentáře se postaraly o zbytek. Příspěvek znovu ožil v květnu 2026, kdy ho převzala evropská herní a technologická média a z kuriozity se stal virální hit.
Jak to vlastně funguje, a proč to ještě nespadlo
USB standard s kaskádovým zapojením hubů počítá. Podle
technické dokumentace Microchip může USB systém obsahovat až sedm úrovní (tierů) včetně kořenového hubu, takže tři externí huby zapojené za sebou jsou z hlediska specifikace v pořádku.
Jenže „v pohodě z hlediska specifikace“ a „v pohodě jako úložiště“ jsou dvě velmi odlišné věci. Počítač s největší pravděpodobností vidí deset samostatných jednotek, deset nezávislých médií. Nic nenasvědčuje tomu, že by otec použil jakýkoli software pro jejich sloučení do jednoho logického svazku, jako je diskový pooling nebo RAID. Takže místo jednoho disku má deset malých šuplíků, ve kterých musí vědět, co kam uložil.
Sdílená trubka pro deset zařízení
Všech deset flash disků sdílí jednu upstream cestu k počítači. Pokud je celá sestava připojená přes USB 3.2 Gen 1, teoretický strop činí 5 Gb/s.
Microsoft ve své dokumentaci výslovně uvádí, že USB zařízení sdílejí dostupnou šířku pásma na společné sběrnici. Při současném přístupu na více disků se tedy kapacita dělí.
Hrubý teoretický odhad při deseti současně aktivních zařízeních vychází na každé zhruba 0,5 Gb/s, tedy asi 62 MB/s, a to ještě před započtením režijních ztrát. V praxi by ale rozdělení nebylo nutně rovnoměrné a výsledná rychlost závisí také na řadičích, protokolu a konkrétních flash discích.
K tomu přistupuje napájení. Hub bez vlastního napájecího adaptéru neposkytuje downstream portům dodatečnou energii nad rámec toho, co získá z USB připojení. Čím víc zařízení visí na jednom řetězci, tím vyšší je riziko, že některé z nich narazí na limit dostupného proudu. Typické symptomy mohou být samovolné odpojování, kolísání přenosů nebo nedokončené kopírování.
Proč to pravděpodobně vzniklo z toho, co bylo doma
Původní autor žádné vysvětlení neposkytl. Sekundární zdroje se shodují na nejpravděpodobnějším scénáři: otec postupně zaplnil jeden hub, přidal druhý a pak třetí. Flash disky různých tvarů a značek naznačují, že nešlo o jednorázový nákup, ale o postupné hromadění: firemní promo flashky, staré disky ze šuplíku nebo zbytky po dětech.
A právě v tom je jediný kontext, ve kterém to dává ekonomický smysl. Pokud všechno už leželo doma, náklady byly nulové. Jakmile by ale někdo chtěl podobnou sestavu stavět od nuly, čísla mluví jasně proti.
Kolik by to stálo dnes, a co za to dostanete
Přepočítali jsme to z aktuálních českých cen:
Položka Kusů Cena za kus Celkem Flash disk 64 GB (SanDisk Ultra Luxe, Alza) 10 549 Kč 5 490 Kč USB hub 4portový (AlzaPower Flatcore) 3 299 Kč 897 Kč Celkem 6 387 Kč
Za 6 387 Kč získáte 640 GB rozděleného úložiště bez redundance, se sdílenou šířkou pásma a gumičkou jako nosným prvkem.
Proti tomu stojí:
WD Elements SE SSD 1 TB – 3 299 Kč na Alze Samsung T7 1 TB – 4 531 Kč na Mironetu, 4 999 Kč na Datartu
Jedno externí SSD za poloviční až dvoutřetinovou cenu nabídne víc kapacity, řádově vyšší rychlost (Samsung T7 deklaruje až 1 050 MB/s), jeden kabel a nulovou potřebu gumiček. Ano, ceny NAND v roce 2026 podle TrendForce výrazně rostly, ale koncové ceny v českém retailu zůstávají na úrovni, kde flashdisková skládačka nedává ekonomický smysl.
Génius, nebo katastrofa čekající na chvíli nepozornosti
Jako improvizace z toho, co bylo po ruce, je to vynalézavé. Jako hlavní úložiště je to deset samostatných bodů selhání bez zálohy. Stačí zaváhat rukou, škubnout kabelem nebo zkopírovat víc souborů najednou a gumička přestane být vtipná.
Pokud máte doma hromadu starých flash disků, klidně je využijte jako přenosová média, instalační klíčenky nebo offline archivy méně důležitých dat. Pro cokoliv, na čem vám záleží, pořiďte jedno SSD a k němu jednu zálohu. Otec uživatele master_JayCe ukázal, že to jde. Neukázal, že by se to mělo.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík