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Otec zapojil 10 USB flash disků do tří hubů a používá je místo disku. Celý systém drží pohromadě gumička

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Deset flash disků, tři USB huby zapojené za sebou a jedna gumička jako pojistka proti rozpadu. Tak vypadá domácí úložiště, které pobavilo internet.
Úložiště dat USB flash disky, domácí výroba

Úložiště dat USB flash disky, domácí výroba

Zdroj: Zdroj obrázku: Uživatel master_JayCe/ / Reddit
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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