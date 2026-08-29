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K rozdělání ohně nepotřeboval škrtátko, pouze 2 sirky a gumičku. Nenápadná finta zabrala překvapivě snadno

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Takto můžete rozdělat oheň pomocí dvou zápalek – a nepotřebujete k tomu krabičku. Postačí obyčejná gumička.
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Zdroj: Fotografie: BydlímeÚtulně
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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