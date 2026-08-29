Mahmičův odchod z Liberce. Potíže s agenty, nyní se do hry vložil bohatý turecký podnikatel

Celé léto se řešily Basilej, Salcburk, Toulouse, v posledních dnech Celtic a PAOK. Žádná z těchto adres nakonec nedopadla. Ofenzivní záložník Slovanu Liberec míří do Arca Çorum FK, klubu, který ještě před rokem hrál druhou tureckou ligu a jehož jméno v českém fotbalovém prostoru dosud téměř nikdo neznal. Příběh, který za tím stojí, ale není o náhlém rozhodnutí. Je o měsících vyjednávání, které se zadrhly na kombinaci hráčových preferencí, agenturního chaosu a trhu, jenž na konci přestupového okna odměňuje rychlost, ne prestiž.
Jak se z hráče pro západ stal hráč pro nejrychlejšího kupce
Mahmičův odchod z Liberce byl v podstatě hotová věc už od začátku léta. Theo Gebre Selassie v červenci pro Sport.cz řekl, že klub „není pod žádným tlakem“, ale zároveň dal najevo, že s Mahmičovým startem v české lize se v srpnu nepočítá. Smlouva do roku 2029 dávala Liberci silnou vyjednávací pozici. Jenže síla na papíře a síla na trhu jsou dvě věci.
Problém nebyl v tom, že by o třiadvacetiletého Bosňana nikdo nestál. Problém byl v tom, jak se o něj stálo. Podle Sportklubu a zdrojů inFotbalu dal Mahmičův tábor mandáty většímu počtu zprostředkovatelů. Různí agenti pak nabízeli hráče různým klubům současně, což u potenciálních kupců vyvolávalo pochybnosti. Kdo vlastně za hráče jedná? S kým se domluvit? A stojí vůbec za procesní riziko? Basilej odpadla, Salcburk odpadl. Toulouse přineslo konkrétní nabídku, Mahmič ale ve Francii hrát nechtěl. Na Transfermarktu dnes u jeho jména nefiguruje žádný aktivní agent, což je u hráče s kontraktem do roku 2029 neobvyklý stav a další ukazatel nestability v zastupování.
Kdo je Savaş Balcık a proč Çorum není náhodný kupec
Na konci přestupového okna se objevil kupec, který neřešil agenturní šum, ale výsledek. Arca Çorum FK, čerstvý nováček turecké Süper Lig, jehož postup v květnu 2026 potvrdila turecká fotbalová federace.
Za klubem stojí Savaş Balcık, podnikatel spojovaný s firmami Balkar İnşaat a ARCA Savunma, který v srpnu 2025 koupil všechny akcie klubu a v červnu 2026 se oficiálně stal jeho prezidentem. Podle turecké agentury Anadolu a beIN SPORTS Türkiye nalil do projektu investice blížící se 750 milionům korun. Na začátku srpna veřejně mluvil o evropské ambici, infrastruktuře a strategii cílit na mladé hráče s růstovým a prodejním potenciálem.
Důležitější než částky je ale struktura rozhodování. Místní zdroje shodně uvádějí, že u transferů má v Çorumu poslední slovo právě Balcık. Žádné zdlouhavé schvalování sportovním úsekem, žádné čekání na souhlas dozorčí rady. Jeden člověk, jedno rozhodnutí. Na konci přestupového okna, kdy se hodiny odpočítávají, je to konkurenční výhoda, kterou Celtic ani PAOK nabídnout nemohly.
Pět milionů v základu, a co bylo s těmi osmi
Dříve spekulovaná částka osmi milionů eur byla podle zdrojů inFotbalu celkovou konstrukcí včetně bonusů, s předpokládaným fixem kolem šesti milionů. Aktuální varianta počítá s pěti miliony eur v základu, tedy zhruba 125 milionů korun jistých peněz, plus bonusy a podíl z případného dalšího prodeje. Přesná bonusová struktura zveřejněna nebyla, ale celkový strop se může blížit původně avizované sumě.
Pro Liberec jde o historicky mimořádný obchod. Klub sám v červnu použil formulaci „rekordní transfer“ u odchodu N’Guessana a Diakitého do Slavie, kde ale konkrétní částky nezveřejnil. Mahmičův přestup tak zapadá do výjimečně silného libereckého léta na trhu. A součástí balíku je i klauzule o podílu z dalšího prodeje: pokud Çorum Mahmiče jednou prodá dál, Slovan inkasuje znovu.
Proč až Turecko, a co to říká o trhu
Mahmičův příběh je v jádru příběhem o tom, jak přestupový trh trestá nerozhodnost. Hráč, jehož kvalita stačila na užší výběry klubů ze Švýcarska, Rakouska, Skotska i Řecka, skončil tam, kde se transakce dala uzavřít nejrychleji a s nejmenším procesním třením.
Çorum přitom není kariérní slepá ulička. Turecká Süper Lig nabízí vyšší finanční rámec i mediální expozici než česká liga. Klub oficiálně komunikuje ambici dostat se do evropských pohárů, ne jen přežít první sezonu. A Mahmič, kterému je třiadvacet, má smlouvu a prodejní potenciál, který přesně odpovídá strategii, o níž Balcık mluví.
Přesto: kdo na začátku léta čekal Glasgow nebo Basilej, ten si musí přiznat, že výsledek vypadá jinak. Sportovně jde o vstup na větší trh. Prestiží konkrétní adresy je to méně jednoznačný krok než přesun do zavedené západoevropské značky.
Zvítězila nabídka s nejmenším rizikem, nejjasnějším rozhodovacím centrem a penězi na stole. Na konci přestupového okna to bývá silnější argument než logo na dresu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl