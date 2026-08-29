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Římané po sobě nezanechali lodní deník. Loď si ho 2200 let nesla ve vrstvách dehtu

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Když se římská obchodní loď někdy kolem roku 170 př. n. l. potopila u dnešního chorvatského ostrova Ilovik, nikdo na její palubě zřejmě netušil, že po více než dvou tisících letech budou archeologové schopni rekonstruovat část její minulosti z materiálu, který měl původně jediný úkol: zabránit vodě pronikat do trupu.
Římané po sobě nezanechali lodní deník. Loď si ho 2200 let nesla ve vrstvách dehtu

Římané po sobě nezanechali lodní deník. Loď si ho 2200 let nesla ve vrstvách dehtu

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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