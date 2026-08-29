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Konstantinopole, nové hlavní město Římské říše. Důvodů, proč už jím nebyl Řím bylo hned několik

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Starobylé město Byzantion, postavené v sedmém století př. n. l., se ukázalo být cenným městem jak pro Řeky, tak pro Římany. Protože leželo na evropské straně Bosporského průlivu, pochopil císař Konstantin jeho strategický význam a po sjednocení říše v roce 324 zde vybudoval své nové hlavní město – Konstantinopol.
Konstantinopole, nové hlavní město Římské říše. Důvodů, proč už jím nebyl Řím bylo hned několik

Konstantinopole, nové hlavní město Římské říše. Důvodů, proč už jím nebyl Řím bylo hned několik

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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