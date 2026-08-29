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TULIFEST 2026 už klepe na dveře. Propojí hudební svět lidí s handicapem i bez něj

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Na dveře už klepe TULIFEST 2026, soutěžní přehlídka kapel a sólových interpretů s handicapem i bez něj. Třináctý ročník se uskuteční v sobotu 5. září od 10 hodin na horním parkovišti OC Nisa. Akci letos dodá novou jiskru změna místa a vystoupení herce Tomáše Matonohy.
TULIFEST 2026 už klepe na dveře. Propojí hudební svět lidí s handicapem i bez něj

TULIFEST 2026 už klepe na dveře. Propojí hudební svět lidí s handicapem i bez něj

Zdroj: Jakub Volný
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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