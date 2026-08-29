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KOMENTÁŘ: Nejsou lidi? Nebo už jen nejsou lidi za cenu, na kterou jsme zvyklí?

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„Nejsou lidi.“ Jedna z nejpoužívanějších vět českého průmyslu posledních let. Slyšíte ji na poradách, konferencích, v hospodě i při každé debatě o konkurenceschopnosti. Nejsou svářeči, nejsou obráběči, nejsou technologové, nejsou konstruktéři. Školy produkují špatné absolventy, mladí nechtějí pracovat a stát by s tím měl konečně něco udělat. Jenže možná žádný dramatický nedostatek lidí nemáme. Možná máme hlavně nedostatek lidí, kteří jsou ochotní dělat práci, jakou jsme jim byli zvyklí nabízet, za peníze, které jsme jim byli zvyklí platit. A to je trochu jiný problém.
KOMENTÁŘ: Nejsou lidi? Nebo už jen nejsou lidi za cenu, na kterou jsme zvyklí?

KOMENTÁŘ: Nejsou lidi? Nebo už jen nejsou lidi za cenu, na kterou jsme zvyklí?

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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