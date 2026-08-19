Nejvýše položený dochovaný hrad v ČR stojí v 1036 metrech: Nabízí pohádkový výhled

Nejvýše položený dochovaný hrad v ČR stojí v 1036 metrech: Nabízí pohádkový výhledPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nejvýše položená hradní zřícenina v ČR leží v 1035 metrech. Nabízí úchvatný výhled na Šumavu i Alpy
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Konec pracovního týdne nám opět připomene vrchol léta. V pátek mohou teploty na jižní Moravě vystoupat až...
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