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Nejvýše položený dochovaný hrad v ČR stojí v 1036 metrech: Nabízí pohádkový výhled

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Jeden z nejkrásnějších výhledů na Šumavu a rakouské Alpy si můžete dopřát z hradní zříceniny Vítkův hrádek. Místo láká milovníky dechberoucích výhledů, protože se nachází v nadmořské výšce 1036 metrů.
Nejvýše položená hradní zřícenina v ČR leží v 1035 metrech. Nabízí úchvatný výhled na Šumavu i Alpy

Nejvýše položená hradní zřícenina v ČR leží v 1035 metrech. Nabízí úchvatný výhled na Šumavu i Alpy

Zdroj: Kapitalio
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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