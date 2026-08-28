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Google nasazuje Gemini 3.5 Transcribe: Nový standard pro převod řeči na text

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Google začíná nasazovat poněkud zvláštní strategii ve značení svých služeb, zejména tedy AI. Není to tak dávno, co jsme se dočkali představení Gemini 3.7 Flash...
Google nasazuje Gemini 3.5 Transcribe: Nový standard pro převod řeči na text

Google nasazuje Gemini 3.5 Transcribe: Nový standard pro převod řeči na text

Zdroj: Google
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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