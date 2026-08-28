Google nasazuje Gemini 3.5 Transcribe: Nový standard pro převod řeči na textPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Google nasazuje Gemini 3.5 Transcribe: Nový standard pro převod řeči na text
Další pokračování podcastu je věnován nejnovějšímu top modelu od Googlu, tedy Pixel 11 Pro. Novinka...
CMF (subznačka Nothing) nedávno představila nový model sluchátek, který zaujme svojí konstrukcí. Nejedná se...
Sem tam se mobilní a virtuální operátoři rozhýbou k zajímavé akci nebo bonusu. Tentokrát zde máme lákadlo...
Po nějaké době zde máme další nový mobil od Samsungu, tentokrát doplněk top modelové série S26. Jenže...
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