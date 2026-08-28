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Vědci zavřeli světlo do krabičky. Překvapivě se začalo chovat jako hmota

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Voda může zmrznout, pára zkondenzovat a magnet při určité teplotě ztratit uspořádání. Změny skupenství a další fázové přechody patří k nejběžnějším jevům fyziky. Světlo do tohoto obrazu na první pohled příliš nezapadá.
Vědci zavřeli světlo do krabičky. Překvapivě se začalo chovat jako hmota

Vědci zavřeli světlo do krabičky. Překvapivě se začalo chovat jako hmota

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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