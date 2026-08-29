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Česká stopa v záhadě zimních blesků: Větrné elektrárny mohou měnit podmínky pro vznik výbojů

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Blesky jsou pro větrné elektrárny jedním z největších přírodních rizik. Zvlášť nebezpečné mohou být v zimě, kdy se jejich výskyt…
keshav-rajasekar-rq7VubCPFdY-unsplash

keshav-rajasekar-rq7VubCPFdY-unsplash

Zdroj: Volty
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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