Rodina trávila léto v pronajaté vile na Sicílii. Dvouletá holčička byla nalezena bez známek životaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rodina trávila léto v pronajaté vile na Sicílii. Dvouletá holčička byla nalezena bez známek života
Silné bouřky způsobily v pátek v německém Bádensku-Württembersku rozsáhlé komplikace. Nárazový vítr...
Silná bouřková fronta v pátek zasáhla západní a severní část Švýcarska. Nejvážnější situace byla v...
Cestující mířící z polské Poznaně do španělské Girony zažili nečekané komplikace. Po technické závadě jim...
Silné bouřky způsobily ve čtvrtek večer vážné komplikace na londýnském letišti Luton. Úder blesku zasáhl...
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