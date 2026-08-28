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Rodina trávila léto v pronajaté vile na Sicílii. Dvouletá holčička byla nalezena bez známek života

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Tragicky skončil letní večer dvou rodin v italském Palermu. Dvouapůlletá holčička se podle dosavadních zjištění dostala do nadzemního bazénu ve chvíli, kdy ji dospělí několik minut neměli na očích. Když si rodiče všimli, co se stalo, okamžitě se jí snažili pomoci. Dítě se však již zachránit nepodařilo.
Rodina trávila léto v pronajaté vile na Sicílii. Dvouletá holčička byla nalezena bez známek života

Rodina trávila léto v pronajaté vile na Sicílii. Dvouletá holčička byla nalezena bez známek života

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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