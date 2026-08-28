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Milovaný pekárenský řetězec ruší všechny své prodejny. Statisíce lidí budou muset pro pečivo chodit jinam

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Slovenská síť pekáren KPK Trstín oznamuje konec provozu. Zavírá prodejny v Trnavě a okolí kvůli nepříznivé ekonomické situaci.
Fotografie rohlíků v pekárně

Fotografie rohlíků v pekárně

Zdroj: Foto: Chmee2 / Creative Commons / Attribution 3.0, rohlíky v pekárně
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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