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Lenovo uvádí novou generaci herního tabletu Legion Y700 AI

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Herní značka Legion pod křídly čínské společnosti Lenovo do světa posílá nový tablet nesoucí název Y700 AI (2026). Čerstvý přírůstek by měl bez problému uspokojit...
Lenovo uvádí novou generaci herního tabletu Legion Y700 AI

Lenovo uvádí novou generaci herního tabletu Legion Y700 AI

Zdroj: Lenovo Legion Y700 AI | Zdroj: Lenovo
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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