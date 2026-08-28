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Eva Pavlová vsadila na jednoduchou eleganci. Světlý model jí sedl výrazně lépe než předchozí experimenty

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Eva Pavlová během setkání na zámku v Lánech znovu ukázala, že jí často nejlépe fungují jednoduché a nadčasové kombinace. Tentokrát zvolila světlé kalhoty, jemně zelenou halenku a bílé lodičky. Výsledek působil elegantně, letně a především přirozeně.
Eva Pavlová v Lánech vsadila na jednoduchou eleganci.

Eva Pavlová v Lánech vsadila na jednoduchou eleganci.

Zdroj: Facebook Evy Pavlové
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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