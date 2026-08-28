Eva Pavlová vsadila na jednoduchou eleganci. Světlý model jí sedl výrazně lépe než předchozí experimenty

První dáma Eva Pavlová se v Lánech setkala se zástupkyněmi organizace
Fandi mámám a projektu Máš na to!, který se zaměřuje na pomoc samoživitelkám a samoživitelům. Tématem rozhovorů byla především bezplatná právní pomoc lidem, kteří se ocitnou v komplikované rodinné situaci a potřebují řešit například výživné, péči o děti nebo bydlení. Projekt vznikl ve spolupráci Nadačního fondu Evy Pavlové, organizace Fandi mámám a spolku Vindica a snaží se zpřístupnit odborné právní poradenství rodičům, kteří by si jej za běžných okolností často nemohli dovolit. Eva Pavlová se sociálním a rodinným tématům věnuje dlouhodobě a právě prostředí lánského zámku tentokrát poskytlo prostor pro další pracovní setkání.
Přestože hlavním bodem návštěvy byla pomoc rodinám, pozornost vzbudila také módní volba první dámy. Eva Pavlová se v posledních letech stala jednou z nejsledovanějších žen českého veřejného života a prakticky každý její outfit se dostává pod drobnohled. Některé modely sklízejí pochvalu, jiné veřejnost rozdělují.
Tentokrát ale sáhla po velmi bezpečné klasice, která jí podle našeho pohledu fungovala podstatně lépe než některé předchozí módní experimenty. Bílé kalhoty a světle zelená halenka fungovaly bez zbytečných efektů
Pro setkání v zámecké zahradě zvolila
volnější bílé kalhoty doplněné světle zelenou halenkou. Obě barvy spolu vytvořily svěží kombinaci vhodnou pro závěr léta. Outfit završily bílé lodičky s užší špičkou. Nebyly potřeba výrazné vzory, komplikované střihy ani množství doplňků. Právě jednoduchost byla v tomto případě nejsilnější stránkou celého modelu. Volnější střih kalhot působil současně, ale stále dostatečně reprezentativně, zatímco jemná zelená barva horního dílu dodala outfitu měkčí a méně formální charakter.
Na Evě Pavlové je ostatně dobře vidět, že jí zpravidla sluší čisté linie a střídmé barevné kombinace. První dáma se často vrací k tmavě modré, zelené nebo neutrálním odstínům a výraznou extravaganci nechává stranou. Během letošního léta ale její šatník dostal podstatně světlejší podobu. V horkých dnech se objevovaly béžové, bílé a další světlé tóny i vzdušnější materiály, které jsou pro vysoké teploty praktičtější.
Eva Pavlová znovu vsadila na klasiku. První dáma v decentním kostýmku zaujala.
Facebook
Po diskutovaném modelu přišla sázka na jistotu
Ne všechny letní pokusy však vyvolaly stejně příznivé reakce. Jeden z béžových volnějších modelů Evy Pavlové například část veřejnosti přirovnávala ke košilovým šatům či županu. Právě aktuální kombinace z Lán ukázala úplně opačný přístup.
Místo výrazného střihového experimentu přišla dobře známá klasika postavená na kvalitně sladěných základních kusech. A právě takové modely bývají u první dámy nejpřesvědčivější.
S blížícím se podzimem se pravděpodobně postupně vrátí také tmavší část jejího šatníku. Zelená či tmavě modrá patří dlouhodobě mezi odstíny, které Eva Pavlová nosí velmi často. Ještě před definitivním koncem léta ale ukázala, že
bílá v kombinaci s jemnou zelenou může být pro reprezentativní denní událost stejně elegantní jako klasický kostým. V prostředí zámecké zahrady navíc celý model působil nenuceně a nepřebíjel skutečný důvod setkání.
super.cz, hrad.cz, fandimamam.cz