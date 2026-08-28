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V Zoo Ostrava otevřeli nový pavilon pro obojživelníky. Nabízí celkem 40 druhů

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V Zoo Ostrava dnes otevřeli nový pavilon Amphibiarium zaměřený na obojživelníky. Návštěvníci v něm mohou pozorovat žáby, mloky, čolky a další druhy a seznámit se s jejich způsobem života i ohrožením ve volné přírodě. Pavilon vyrostl v blízkosti vstupu do zoologické zahrady a postupně se v něm zabydlí zhruba 40 druhů obojživelníků.
V Zoo Ostrava otevřeli nový pavilon pro obojživelníky. Nabízí celkem 40 druhů

V Zoo Ostrava otevřeli nový pavilon pro obojživelníky. Nabízí celkem 40 druhů

Zdroj: Zoo Ostrava - Enrico Gombala
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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