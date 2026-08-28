V Horní Plané vjel koloběžkář před přijíždějící vlak, ten ho srazilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Horní Plané vjel koloběžkář před přijíždějící vlak, ten ho srazil
Nehoda osobního a nákladního vozu zkomplikovala v pátek po poledni dopravu na dálnici D2, tvořily se dlouhé...
Dopravní komplikace způsobil v pátek dopoledne požár návěsu kamionu na dálnici D8 nedaleko Lovosic. Kamion...
Okolnosti vážné nehody vyšetřuje od středečního odpoledne Policie Slovenské republiky. Řidič Škody Octavia...
Dopravní nehody nemají dopad jen na jejich účastníky a jejich rodiny, ale také na zasahující záchranáře,...
ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.Všechny články tohoto autora →
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- Rodina mířila autem na dovolenou do Itálie. Tragická nehoda na A22 má dvě oběti, zemřela i 13letá dívka
- Řidič Octavie se v Makově srazil s autobusem, vůz skončil zcela zdemolovaný