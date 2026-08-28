Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Podraz: Zákaz modrého oblečení, nezvykle vysoké honoráře a dva týdny nepřetržitého popíjení v irských hospodách

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Film Podraz vstoupil do dějin díky své neodolatelné ústřední dvojici podvodníků. Během natáčení došlo na obří honorářem i bolestivá zranění.
Podraz

Podraz

Zdroj: FOTO:© Universal Pictures, distr. Česká televize
Reklama
Další články z V Telce
Mizerové: Změna obsazení, ztráta paměti, neslušné jednání a cenzura od režisérovy maminky
Mizerové: Změna obsazení, ztráta paměti, neslušné jednání a cenzura od režisérovy maminky
Děj filmu Rána deštníkem byl inspirován smrtí bulharského disidenta. Je propojen se slavnými filmy
Děj filmu Rána deštníkem byl inspirován smrtí bulharského disidenta. Je propojen se slavnými filmy

Komedie Rána deštníkem s Pierrem Richardem skrývá nejen odkazy na špionážní bondovky. Samotná zbraň našla...

Disturbia: Žaloba, zakopaný bazén a změna názvu v Rusku
Disturbia: Žaloba, zakopaný bazén a změna názvu v Rusku

Psychologický thriller Disturbia skrývá ve svém zákulisí soudní spory i zajímavé kameramanské triky....

Příští týden v Prostřeno: Taktika od prvního dne, manželovy obědy u maminky a speciální polštářek
Příští týden v Prostřeno: Taktika od prvního dne, manželovy obědy u maminky a speciální polštářek

Prostřeno! zavítá v příštím týdnu na sever Čech s novým bodovacím systémem. Pětici soutěžících čeká záludný...

Zrádci hlásí návrat! Na hradě Křivoklát vypukne boj o přežití
Zrádci hlásí návrat! Na hradě Křivoklát vypukne boj o přežití

Oblíbená reality show Zrádci se vrací na obrazovky s třetí řadou. Soutěžící čeká na hradě Křivoklát tvrdá...

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.