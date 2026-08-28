Peroxid a vodka v rozprašovači: Po jednom postřiku na růžích nezůstala jediná mšice

Mšice patří mezi nejhorší škůdce. Během chvíle mohou zničit veškerou úrodu a práci, kterou jste do pěstování vložili. Je proto nutné všechny rostliny pravidelně kontrolovat. Pouze tak je možné jejich
včasné detekování a nasazení správného přípravku, jenž je vymýtí. Ve specializovaných prodejnách ale i v běžných supermarketech jsou k dostání rozličné chemické přípravky. Ne každý však chce používat chemii, obzvláště když se jedná o plodiny, které budete konzumovat. Namíchat si účinný postřik doma je přitom více než snadné. Mravenci mšicím pomáhají
Kde na zahradě kopnete, tam najdete mraveniště? Ač jsou mravenci v ekosystému nepostradatelní, protože provzdušňují půdu a obohacují ji o cenné živiny, jejich
přítomnost jistě oceníte spíše v lese. Na zahradě a v záhonech je nutné zpozornět, když mravence spatříte. Jejich přítomnost totiž věstí jednu velkou katastrofu v podobě mšic, které se jistě nachází opodál.
Mšice sají z rostlin, keřů a stromů sladkou šťávu, kterou ale nestíhají strávit, a proto její nadbytek vylučují v podobě husté medovice. A to je právě kámen úrazu.
Sladká medovice je pro mravence nadmíru lákavá, a aby jí bylo dostatek, mravenci si mšice chovají, starají se o ně a přenáší je na místa, která jsou nepoškozená, a nabízí tedy spoustu rostlinných šťáv. Mravence je možné ze zahrady odlákat například vodou s jarem či tea tree prostředky, jež jim nevoní. Eliminovat je v plné výši ale není jednoduchá disciplína. Zdroj fotografie: Piqsels Účinný postřik vyrobíte jednoduše doma
Mšice jsou schopné vysát veškerou šťávu z rostlin, a tím je odsoudit k zániku. Nemají-li stonky, listy a květy šťávu, nemohou dále růst, správně prospívat či snad plodit. Pravidelně tedy rostliny obhlížejte, jestli na nich nenajdete tyto malé škůdce. Když už ale na některé z rostlin
mšice objevíte, není na co čekat, je nutné ihned zasáhnout. Dobrou volbou je postřik, který si rychle připravíte doma. Pokud mšice obsadily plodiny, jež se chystáte sklidit, nemusíte mít obavy. Je šetrný, a pokud ovoce či zeleninu řádně umyjete, není důvod k obavám.
Dobře promíchejte 2 lžíce peroxidu vodíku v 10 litrech vody. Přidejte 2 polévkové lžíce vodky a také promíchejte.
Tento postřik aplikujte přímo na postižená místa pomocí rozprašovače, a tím vaše práce končí. Tento lektvar je pro mšice smrtící, a nemusíte se tak obávat, že by na rostlině setrvaly. Proti mšicím ale výborně funguje třeba i amoniak s tekutým mýdlem.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz