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Otec nevěsty si odskočil na toaletu a přistihl tam vlastní ženu se švagrem. Svatba okamžitě skončila, dcera s ní od té doby nemluví

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Dennívýzva
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Žena v opilosti provedla na dceřině svatbě na toaletě něco hrozného. Navíc ji při tom přistihl její manžel.
toalety

toalety

Zdroj: iStock
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